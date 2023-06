Wagner, ex detenuto: "Prigozhin è frocio, abbiamo scopato". Rivelazioni choc

"Prigozhin? È un frocio. In carcere forniva servizietti sessuali": le dichiarazioni choc di un ex detenuto

Non deve essere andata giù, ad alcuni, la "scalata" fatta da Evgheny Prigozhin, il celebre oligarca che ha ormai ammesso lui stesso di essere il fondatore del Gruppo di mercenari Wagner. Soprattutto a coloro che, fino a qualche tempo prima, avevano condiviso il carcere con lui.

Per questo, forse, fanno ancora clamore le dichiarazioni fatte da un ex detenuto russo di nome Sasha “Kurara”, che lo scorso novembre, in video su telegram, è tornato a parlare di Prigozhin, definendolo un "gallo", ossia un ex detenuto anche lui, penetrato da uomini, che forniva servizi sessuali ad altri prigionieri, e per questo aveva finito per occupare il rango “sociale” più basso nella ferrea gerarchia carceraria.