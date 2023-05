Zelensky in viaggio per Hiroshima. Al G7 per chiedere più armi non la pace

Zelensky al G7, il cambio di programma ha un motivo preciso

Le missioni di Zelensky non si fermano all'Europa, Volodymyr Zelensky andrà anche in Giappone a Hiroshima e lo farà per partecipare al G7. La notizia, anticipata da Bloomberg, è stata confermata dal New York Times. Secondo il quotidiano il viaggio di Zelensky servirà a ricevere nuovi aiuti e armi per la guerra contro la Russia. Per il presidente dell’Ucraina soltanto ieri si pronosticava una presenza in videoconferenza. Un cambio di programma improvviso che può avere un solo significato: mandare un messaggio a Vladimir Putin.

Il vertice in Giappone è ufficialmente iniziato. I leader, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si sono incontrati per una cerimonia di benvenuto nel Memorial Park, accolti dal primo ministro giapponese Fumio Kishida. Poi i sette leader visiteranno il Museo della Pace; seguirà la firma congiunta del Libro d’onore del museo, con un messaggio di ciascun leader che sarà poi scolpito su una stele in pietra collocata nei pressi del monumento commemorativo. Successivamente verrà deposta una corona di alloro al Cenotafio delle vittime della bomba atomica. Al termine è prevista la cerimonia della piantumazione di un albero.