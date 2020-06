+ Europa, la Bonino porta il Mes subito in Parlamento. La mossa spacca-governo

Il Coronavirus in Italia resta un'emergenza. La malattia sembra decelerare ma la crisi economica invece accelera e quindi per fronteggiarla servono soldi subito. Il governo, sta per essere messo alla prova da +Europa, Emma Bonino, infatti - si legge su Repubblica - ha deciso di portare in Parlamento una norma per attivare subito il Mes, mettendo in imbarazzo tutta la maggioranza. La trappola sul Mes è già piazzata. Ed è pronta a scattare mercoledì nell’Aula di Palazzo Madama, al momento del voto sulle risoluzioni che precedono il Consiglio europeo del 19 giugno. Sarà Emma Bonino stessa a presentare un testo che chiede esplicitamente di accedere immediatamente al fondo Salva Stati.

L’obiettivo è raccogliere il consenso dell’opposizione, spaccare la maggioranza conquistando alla causa i renziani e un pezzo di Pd, far implodere i cinquestelle. Forza Italia dirà sì. Lega e Fratelli d’Italia sono tentate, così spera +Europa, per mettere in difficoltà la maggioranza. Ma è già soltanto aver presentato un testo del genere a complicare la navigazione dei giallorossi. Il Pd e Italia Viva, infatti, dovranno esporsi più del previsto a favore del Fondo, per evitare che schegge di maggioranza vengano tentate dalla mozione Bonino. E questo irrigidirà ancora di più il Movimento. «Ogni giorno che passa senza chiedere il Mes – dice Della Vedova – si danneggia l’Italia nel negoziato con l’Europa. Non a caso, si sono espressi a favore Gentiloni, Prodi, Letta, Sassoli. Anche Di Maio e Crimi sanno che alla fine lo chiederemo. E che loro lo voteranno. Quindi chiudiamo al più presto questa storia».