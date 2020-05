Fase2, FDI: voucher alternativa al rimborso per agenzie e tour operator non aiutano strutture ricettive italiane

“Il ministro Franceschini, che durante la prima fase dell’emergenza Covid non si è minimamente occupato della crisi che ha travolto il settore del Turismo e tutta la filiera ad esso collegata, ora riappare con proposte che Fratelli d’Italia non reputa soddisfacenti. Tra queste l’utilizzo dei voucher che sostituiscono i rimborsi per le agenzie e i tour operator, che poteva essere una buona idea se Franceschini avesse avuto la forza di farla rispettare anche a coloro che operano in Italia attraverso piattaforme online. Forse il ministro non sa che questi voucher non stanno minimamente aiutando le strutture ricettive. Perché tali strutture devono comunque rimborsare le prenotazioni già ricevute, poiché i grandi portali di intermediazione online, che spesso hanno sede in Olanda e negli Stati Uniti non riconoscono il nostro decreto e quindi chiedono l’automatico rimborso per cause di forza maggiore all’albergatore, per rimborsare i clienti. E’ il caso di dire: oltre il danno anche la beffa..”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Francesco Lollobrigida, il deputato FDI componente Commissione attività produttive Riccardo Zucconi e il responsabile nazionale di FDI per il Turismo Gianluca Caramanna.