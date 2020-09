Apre Homi Fashion&Jewels: la moda in fiera è #strongertogether

Da sabato 19 e fino a martedì 22 settembre si svolge in Fiera Milano (Rho), HOMI Fashion&Jewels Exhibition, il salone internazionale e unico evento dedicato completamente all'accessorio moda, al bijoux e al gioiello trendy. Creatività, business, sicurezza e soprattutto futuro sono i concetti chiavi di questa edizione che segna un dopo e un nuovo inizio, non solo per il salone ma per tutto il comparto.

Un acceleratore di business

Sono 172 (di cui il 24% esteri) i brand che credono nel salone-evento come simbolo di un nuovo inizio del settore, riconoscendolo al tempo stesso come acceleratore di business. Del resto, HOMI Fashion&Jewels Exhibition ha lavorato anche in maniera sinergica con gli altri attori della filiera fashion italiana, scegliendo di organizzare la kermesse in contemporanea con saloni come MICAM, Mipel, LINEAPELLE e TheOneMilano, proprio in ottica di sistema. E in un’ottica di collaborazione, importante anche la collaborazione di ICE – ITA Italian Trade Agency, che supporta da tempo le attività di promozione internazionali.

Ma il salone internazionale si è anche stretto al fianco di micro, piccole e medie aziende per dare visibilità e valore alle officine artigiane, ai designer, alle nuove generazioni di maker che costituiscono la vera ricchezza della lunga tradizione creativa e manifatturiera italiana, fatta di innovazione, unicità e ricerca.

Cosi la mostra può contare su un‘offerta diversificata, concentrata su design e artigianalità, intesa proprio come savoir faire tipicamente Made in Italy: l’esclusività e progetti non seriali, la cura e la qualità delle lavorazioni e l’attenzione alla sostenibilità si confermano prerogative principali della proposta di HOMI Fashion&Jewels Exhibition .

Il layout conferma la suddivisione in quattro percorsi espositivi --- Style Everyday Gems&Components International Delivery - articolati per categoria, price-level, occasione d’uso e processi d’acquisto, per fornire al visitatore una proposta sempre più chiara e di conseguenza offrire la possibilità di personalizzare la propri permanenza all'interno del salone-evento in base alle specifiche esigenze

Focus sul mondo digitale

Al centro di questa edizione la nuova community digitale Fiera Milano Platform dedicata a espositori, visitatori, buyer, giornalisti, blogger e opinion leader, che offre l’opportunità a ogni azienda di rimanere al passo con i repentini cambiamenti dettati dall'online, entrando a far parte di un ecosistema sano e tecnologico, fondato sui valori del business. Una trasformazione del salone in ottica phigital, per rendere più agevole l’interazione tra compratori e aziende con un ecosistema di servizi dedicati.

Tra i nuovi progetti in questo ambito #BEFASHIONANDJEWELS, una community dedicata a tutti gli stakeholder del settore, con un focus particolare riservato agli espositori e alle loro creazioni. Un ecosistema fatto di persone e aziende che interagiscono per sviluppare nuove relazioni, stimolare la creatività e attivare nuove idee, attraverso un racconto continuo dove possano emergere tutti gli aspetti di valore di questo mondo , grazie all’interazione e al confronto fra tutti i protagonisti.

Si continua poi con la riconferma di #IAMTHEMAKER, il progetto che da due edizioni dà voce ai makers presentando le loro creazioni, raccontandone le storie, mostrando la loro versatile professionalità in un’ideale celebrazione di art&craft che arriva nel centro del processo inventivo e lo racconta in maniera interattiva.

Al suo debutto, invece, #IOCISONO, un progetto social che celebra, idealmente, espositori e buyer che prenderanno parte a questa edizione della kermesse immettendoli in una social community fatta di storie condivise che andranno a costruire, tutte insieme, l’anima vitale della manifestazione, sia sui singoli canali che nella sezione creata ad hoc sul sito di HOMI.

La sicurezza alla base del business

I protocolli messi in atto dal salone riguardano l'accesso e la permanenza in fiera a 360 gradi. Tra i provvedimenti adottati, oltre alle rivisitate modalità di ingresso in ottica digitale, sono state ulteriormente affinate le linee guida per la gestione dei flussi dei visitatori, passando per le regole di pulizia e igiene, ma anche attraverso percorsi strutturati più ampi e regolari che possano guidare la community di HOMI Fashion&Jewels Exhibition all’interno dei padiglioni, delle aree comuni e dei punti di ristoro.

Fashion&Jewels Exhibition, dal 19 al 22 Settembre 2020, in Fiera Milano (Rho). Padiglione 10