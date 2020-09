Made Expo roadshow: sviluppo sostenibile, Superbonus, detrazioni

Detrazione, sconto o cessione? Sarà questa la domanda che imprese e contribuenti dovranno porsi con riferimento all’utilizzo del superbonus 110%, degli altri incentivi connessi alla ristrutturazione, all’efficientamento energetico degli immobili e al sisma bonus, al fine di massimizzare i vantaggi fiscali. Se ne parlerà in maniera approfondita a “MADE Local” e “Serramentour” il 15 e 16 settembre a Padova. Anche l’edilizia, quindi, prova a riprendersi dopo il lockdown, guardando al futuro e lo fa attraverso due appuntamenti fisici. Saranno i primi due incontri di una serie di roadshow di avvicinamento a MADE Expo, la manifestazione di Fiera Milano, punto di riferimento per il comparto dell’edilizia, che si svolgerà dal 17 al 20 marzo 2021 nei padiglioni di Fiera Milano (Rho). Nel corso dei roadshow si affronteranno temi di grandissima attualità tra cui gli aspetti più importanti introdotti dal decreto Rilancio che riguardano la possibilità di poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito al posto della fruizione sia del superbonus 110% che per le altre detrazioni fiscali già esistenti.

MADE Local (15 settembre – Crownw Plaza Padova dalle 14.00 alle 18.30), alla prima edizione, si occuperà di riqualificazione edilizia che ha assunto un grande rilievo negli ultimi anni in Italia: il mercato presenta grandi opportunità e offre occasioni di crescita a imprese, progettisti e a tutti i professionisti del settore. In questo momento di crisi economica e sociale, il superbonus 110% rappresenta una misura in grado di portare l’Italia tra i Paesi all’avanguardia nel processo di riconversione energetica e di sviluppo sostenibile, un’occasione di ripartenza e riqualificazione da cogliere al volo. Si parlerà di nuovi modelli di business, nuove figure professionali, nuove sfide per i progettisti di domani e di come le nostre città debbano ridisegnare spazi e modi di abitare per affrontare la ‘nuova normalità’.

MADE Local è rivolto a un pubblico di professionisti nell’ambito edile: architetti, ingegneri, geometri, periti, costruttori, amministratori di condominio, proprietari immobiliari e alberghieri. Durante Serramentour (16 settembre - Hotel Four Points by Sheraton Padova dalle 13.45 alle 18.30), giunta alla sua terza edizione, invece, saranno approfondite tutte le applicazioni del Superbonus 110% e il suo impatto sul mondo del serramento, l’Ecobonus 50% per la sostituzione degli infissi, la gestione dell'azienda, con particolare attenzione alla cessione del credito e lo sconto in fattura in versione 2020 come attraenti modalità di finanziamento alla clientela, le nuove leggi e le regole sulla posa in opera dei serramenti, la cui certificazione diventerà presto obbligatoria per l’ottenimento dell’Ecobonus, con nuovi vincoli ma anche notevoli opportunità nella gestione dei clienti, nell’assistenza e nel post-vendita.

Serramentour è rivolto a un pubblico di serramentisti, rivenditori, gestori di showroom, posatori, costruttori, agenti e installatori.

A MADE Local e a Serramentour i professionisti del settore troveranno dunque gli strumenti per comprendere al meglio le trasformazioni in atto e adeguare la propria offerta alle richieste di un mercato in veloce evoluzione, grazie anche a un calendario fitto di incontri con esperti del settore che avranno la possibilità di presentare novità, prodotti e offrire consulenze tecniche agli addetti ai lavori.