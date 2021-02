Pazzali (Fiera Milano): "Ripartire in sicurezza con i passaporti sanitari"

Far ripartire fiere e congressi. Anche grazie a un "passaporto sanitario" che consenta a espositori, buyer e visitatori di muoversi e accedere in piena sicurezza all'interno degli spazi. E' questo l'auspicio di Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano. Che intervista da Maurizio Giannattasio per il Corriere si dichiara d'accordo con l'opinione già espressa anche dall'assessore del Comune di Milano Roberta Guaineri: «Fiera Milano genera duegrandi valori. Primo: l’indotto sulla città e sul territorio vale 8,1 miliardi di euro. Di questi, 4,3 ricadono nella stragrande maggioranza su Milano e l’area metropolitana, il resto sulla Lombardia. Sono gli hotel, i ristoranti, i trasporti, gli eventi utilizzati dagli espositori e dai visitatori». Inoltre, Fiera Milano genera circa 53 miliardi di scambi economici tra espositori e visitatori. Numeri importanti, messi in crisi dallo stop forzato dovuto all'emergenza sanitaria. Ma oggi gli strumenti per ripartire in sicurezza ci sarebbero: "Fiere e congressi sono luoghi sicuri - garantisce Pazzali - Già da tempo abbiamo il controllo di chi entra nei nostri siti. Siamo in grado di monitorare non solo le entrate e il distanziamento, ma anche di capire come i flussi si muovono e se ci sono potenziali rischi di assembramento".

Pazzali su questo fronte annuncia inoltre una novità: «Stiamo studiando con Sea e Politecnico un passaporto sanitario che consenta a espositori, buyer e visitatori di potersi muovere e accedere sia negli aeroporti sia in Fiera».

In Asia le fiere in presenza sono ricominciate da qualche mese, Fiera Milano conta di ripartire nella seconda metà del 2021: "Più precisamente settembre quando partiremo con il Salone del Mobile, poi la Moda, Eicma e a dicembre l’Artigianato. Non sarà come prima ma ci auguriamo che dia una scossone per poter ripartire con slancio ed essere i primi a dare un segnale positivo", conclude Pazzali.