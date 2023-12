Fondazione Alberica Filo della Torre, serata di successo. Le foto

Successo Strabiliante per la Serata di Gala organizzata dalla Fondazione Alberica Filo della Torre e dal Think Tank Trinità dei Monti al Castello della Castelluccia: unione di menti illuminate e prestigiose Personalità.

Lunedì 18 dicembre, il Castello della Castelluccia ha ospitato una straordinaria serata di gala che ha segnato un cruciale punto d'incontro tra menti brillanti e influenti personalità. L'evento ha riunito eminenti figure nei settori dell'economia, della pubblica amministrazione, del diritto e degli affari, della comunicazione, creando un contesto unico di scambio e collaborazione.

Ad accogliere gli illustri ospiti, il presidente del Think Tank Trinita dei Monti, Cav. Pierluigi Testa, e il Cav. Manfredi Mattei Filo della Torre della Fondazione Alberica Filo della Torre. Testa e Filo della Torre hanno condotto una rapida panoramica delle iniziative realizzate nel corso dell'anno e fornito interessanti approfondimenti sulle prospettive per il 2024.

Tra gli intervenuti, spiccano personalità di spicco come Marco Colasanti, presidente della Fondazione del Principe Alberto II di Monaco in Italia, Gianluca Franceschi, affermato costruttore, Paolo Cupo, docente universitario presso la Facoltà di Economia della Federico II, Claudia Curci, dirigente pubblico e vicepresidente del Think Tank Trinità dei Monti, il Colonnello della GdF Gian Luca Berruti, noto esperto di Cybersecurity, Emanuele Fontani, Amministratore Delegato di Sogin, Benedetto Carella, Ingegnere, Cristina Sparvieri, avvocato penalista, Alessandra Calabrò, avvocato penalista, e Fulvio de Marinis, Prefetto, Monica Macchioni guru della comunicazione politica

Nel corso della serata, sono stati conferiti alcuni prestigiosi riconoscimenti, con particolare rilievo per il Prof. Lucio Caracciolo, insignito del premio più prestigioso per il suo contributo giornalistico straordinario sul conflitto russo-ucraino. La Fondazione e il Think Tank prevedono di organizzare, nel nuovo anno, un incontro con il Prof. Caracciolo come special guest, per analizzare la situazione internazionale.