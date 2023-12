Casa Bi tra cucina familiare e tradizione: Gruppo Biossery cala il jolly

Casa Bi tra cucina familiare e tradizione: Biossery cala il jolly a Milano

Cucina familiare e di tradizione, 350 mq che ospitano 100 coperti: tutto questo è Casa Bi, il nuovo ristorante del Gruppo Bioesserì, che inaugurerà martedì 5 dicembre in Piazza Tre Torri a CityLife, quartiere iconico e futuristico di Milano.

Una casa del gusto e dell’accoglienza, un’evoluzione del format Bioesserì, ma anche una sfida nella continuità che sottolinea il costante impegno dei fratelli Vittorio e Saverio Borgia per la creazione di luoghi in cui il buono, la qualità e l'attenzione alle materie prime sono al centro di tutto. Vittorio e Saverio hanno combinato il loro talento dopo aver completato gli studi, in Economia alla Bocconi il primo e Ingegneria Meccanica al Politecnico il secondo, per dar vita a ristoranti che offrono una cucina golosa, sana, che esalta il sapore autentico dei piatti.

“Con Casa Bi continuiamo la nostra missione di creare luoghi dedicati al buon cibo, alla qualità e al rispetto delle materie prime. Inauguriamo quella che a me piace definire una casa del gusto e dell’accoglienza, a CityLife, nuovo quartiere-simbolo di Milano. La nostra proposta culinaria familiare e tradizionale, unita all’impegno per offrire la migliore esperienza, è ciò che caratterizza Casa Bi. Sono altresì grato di continuare a condividere con questa città la nostra passione per la gastronomia”. afferma Vittorio Borgia fondatore del Gruppo.

Giacomo Cannici, Vittorio Borgia, Federico Della Vecchia, Mahrez Bedhief



Sotto la guida di Federico della Vecchia, Executive Chef del Gruppo, la cucina presenta un menu che celebra i piatti simbolo, quelli più amati dai clienti e che hanno fatto il successo dei locali. Un menù che evoca il calore e i piatti della tradizione familiare in un mosaico di sapori mediterranei che regalano un'esperienza ricca e appagante, grazie alla combinazione equilibrata di ingredienti freschi e interpretazioni innovative. Tra questi lo Spaghetto ai 4 pomodori, le Chitarrine cacio e pepe, il Risotto alla milanese con ossobuco, la Crema di patate, funghi croccanti, gel di prezzemolo e la sua polvere, la Panzanella di polpo con pomodorini pachino, l’Uovo panato e fritto con crema di carote e zenzero, fonduta di gorgonzola e marmellata di cipolla, il Bon bon di vitello, la Tagliata di Roastbeef, il Filetto di salmone con crema di zucca e friarielli ripassati per citarne alcuni.

Non può mancare la pizza, frutto di un'attenta preparazione con farine macinate a pietra e una lievitazione naturale di 72 ore.

Per i dolci il locale continuerà a deliziare gli ospiti con le prelibatezze provenienti da Baunilla, costola dolce del Gruppo. Grandi classici della pasticceria italiana, con un'affettuosa attenzione rivolta in particolare alle specialità siciliane, insieme a proposte moderne e stagionali, creando un'esperienza che abbraccia la tradizione e celebra la creatività gastronomica contemporanea.





Da Casa Bi sarà possibile gustare degli ottimi cocktail, nel segno di una miscelazione contemporanea e intrigante orientata su proposte semplici nella struttura, fresche, colorate, che appagano l’occhio e il gusto. Dieci signature drink puliti, beverini, che puntano a massimizzare l’utilizzo di ogni parte del prodotto. Dalla rielaborazione di classici (tra cui l’Americano, il Last word, l’Hanky panky, il Side car) a proposte più sfidanti, il cocktail bar offre un’esperienza anche per i palati più esigenti.

Casa Bi è un progetto curato dallo Studio Schiavo Architetti di Palermo. Uno spazio unico che si sviluppa in altezza e diviso in tre aree distinte, ciascuna con una personalità e uno stile ben definiti. All'entrata, si apre la boulangerie, che funge anche da zona di esposizione. Il giardino esterno si fonde armoniosamente con l'interno, creando un'atmosfera suggestiva che invita gli ospiti a immergersi in un'oasi di piacere e relax. Il soffitto, con le sue onde di legno evocative del mare e delle falegnamerie artistiche Liberty Ducrot, rivela la radice siciliana della proprietà e richiama l'essenza dei vecchi panifici, raccontando storie di tradizione e passione. Questa atmosfera si estende alla seconda area, caratterizzata da materiali metallici e vetri dai toni rosso, verde e giallo: il rosso è un omaggio al colore della lava, il verde alla flora e il giallo al sole, toni che si fondono armoniosamente con la struttura e la cucina. La terza area, una spaziosa sala, è il cuore pulsante del locale. Al centro, un camino diventa il simbolo della convivialità e dell'ospitalità, evocando l'antica tradizione di ritrovarsi intorno al fuoco. Un tavolo rotondo, luogo di condivisione, accoglie gli ospiti, mentre divani e altri due tavoli creano spazi intimi e accoglienti. Una scala imponente conduce al soppalco, dove altri tavoli offrono viste mozzafiato sull'intero spazio. I pavimenti, diversi per ogni area e realizzati con materiali naturali come legno, pietra e vetro contribuiscono a definire l'identità di ogni zona, creando un percorso visivo e sensoriale attraverso lo spazio.





Per il progetto Casa Bi, il Gruppo Bioesserì ha investito 1 milione di euro.

Casa Bi è aperta dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 00.00, il sabato e la domenica dalle 08.30 alle 00.00.