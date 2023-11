Come coltivare fagioli antichi sul balcone di casa grazie alla Fao

La Fao lancia il progetto Increase che permette di ricevere 5 varietà di fagioli diversi da far crescere in casa

La Fao ha lanciato un nuovo progetto chiamato Increase spedendo 5 varierà di fagioli diversi ai cittadini di 27 Paesi nel mondo per seminarli in vaso, nell'orto o sul balcone di casa. L'organizzazione per l'alimentazione chiederà in cambio solo di ricevere informazioni sulla crescita della pianta da fornire tramite un'app dedicata scaricabile per tutti i sistemi operatotivi dal 27 novembre al 29 febbraio). E' disponibile anche una piattaforma su registrazione per ricevere istruzuioni sulla coltivazione e semi.

Il progetto coordinato da Roberto Papa, professore ordinario di Genetica Agraria presso l’Università Politecnica delle Marche in Ancona), si pone l'obiettivo di affiancare e testare un nuovo sistema decentralizzato di conservazione alle banche di germoplasma, che già oggi preservano più di 7 milioni di varietà di specie di interesse agricolo. Negli anni passati hanno partecipato al progetto 16mila cittadini europei.

L'idea è anche quella di creare una rete di "cittadini scienziati" per un futuro più sostenibile e rafforzare la consapevolezza di una dieta più equilibrata. "Il nostro pianeta o, per meglio dire, la specie umana sta attraversando due gravi crisi, quella climatica e quella della natura e della biodiversità. Due crisi strettamente interconnesse tanto che, come sostengono, rivolgendo un appello all’Oms e alle autorità politiche planetarie, più di 200, fra le più importanti riviste mediche (come The Lancet), è ora di trattarle come un’unica emergenza sanitaria globale, indivisibile dalle altre – spiega Roberto Papa a Gamberosso.it – All’interno di questa crisi globale si inserisce la drastica riduzione, a livello planetario, dell’agro-biodiversità legata alla perdita della complessità degli agroecosistemi e del paesaggio agrario e alla riduzione delle specie e delle varietà coltivate".

"Le leguminose alimentari hanno un ruolo cruciale, in quanto, grazie alla simbiosi con dei batteri del terreno - conclude - fissano l’azoto atmosferico, migliorano la fertilità dei terreni limitando l’uso dei concimi di sintesi che vengono prodotti con un costo energetico notevole".