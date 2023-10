Mangiare una farfalla vera: la cucina surreale dello chef Munk

Gamberosso.it ha provato il piatto Hunger dello chef Munk di The Alchemist a base di farfalle

Mentre il mondo occidentale si interroga sull'utilizzo degli insetti a scopo alimentare, lo chef Rasmus Munk di The Alchemist ha proposto al pubblico di Gastronomica 2023 un piatto a base di farfalle chiamato Hunger con lo scopo di far crescere il dibattito sull'emergenza cibo.

Munk nell'ottica di utilizzare gli insetti come fonte di proteine ha studiato per 5 anni un sistema di allevamento delle farfalle, alimentate di ortiche, acqua e miele. Il risultato è una quantità di proteine cinque volte superiore al manzo e un sapore che lo chef definisce "simile a quello della nocciola". Gambero Rosso ha provato il piatto e afferma che in realtà al gusto ricorda molto di più i vegali ma piacevole.

Il The Alchemist non è nuovo a soluzioni scioccanti e fantasiose. Qualche tempo fa, ad esempio, serviva cuore di agnello con una sorta di sacca di sangue di salsa di ciliegie e accompagnato da un opuscolo sulla donazione di organi. "Non è un posto dove si va per socializzare", ha detto qualche tempo fa il cuoco spagnolo Ferran Adrià - Alchemist è un luogo in cui si può riflettere sui nostri limiti come esseri umani, sia fisicamente che emotivamente e spiritualmente".