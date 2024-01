Pizza chetogenica, come dimagrire senza dimenticare il gusto

La pizza chetogenica è più bassa rispetto a quelle tradizionale ma è meno calorica e ricca di zuccheri

La dieta chetogenica è una delle più seguite per perdere peso velocemente e prevede di ridurre sensibilmente, se non eliminare del tutto, l'apporto di carboidrati. All'opposto aumenta il consumo di proteine e grassi. La pizza ovviamente non rientra nei canoni della dieta chetogenica ma oggi grazie a DOC, il primo ristorante che segue i dettami di questo regime alimentare in Italia, è arrivata la soluzione per non doverci rinunciare.

La pizza chetogenica si basa su un impasto prodotto con una mix di farine ad alta quantità di fibre che devivano da cicoria e bambù, proteine del frumento, farro e ammido resistente. "Studiato in questa maniera, l’impasto della pizza è bianco e non scuro - ha spiegato a Gambero Rosso il proprietario e dietista Alessio Ariani - Ci affidiamo a vari produttori che lavorano il mix di farine per noi".

Per il lievito si utilizza quello di birra ma data la presenza di farine molto proteiche l'impasto non lievata come nelle pizze tradizionali. La soluzione chetogenica però ha meno calorie e zuccheri. Si parla infatti di 200 calorie per una pizza da 100 g senza contare il condimento. La cottura avviene in forno elettrico. Potete gustarla sia in versione margherita ma anche in varianti con mortadella e pistacchio.