Ristoranti VIP, nel menù estivo di Armani un piatto di cavolo a 42 euro

Non solo il Crazy Pizza di Flavio Briatore, i ristoranti VIP fanno discutere per i loro menù a prezzi non proprio per tutti. Quello di Giorgio Armani, al settimo piano di Armani Hotel Milano, ha appena pubblicato la versione estiva, creata dall’Executive Chef Francesco Mascheroni si compone di 18 piatti, dessert compresi, oltre a due menu degustazione da 5 o 6 portate, scelte dal cliente o dallo chef stesso.

Diverse le proposte tra cui scegliere: tra gli antipasti la Melanzana morbida affumicata, anguria, nocciola tostata e capperi di Pantelleria, o la Panzanella, pesca, pomodori in agrodolce, burrata e cardamomo nero.

La scelta è così ampia che si può anche optare per i menù degustazione, in diverse versioni. Quello da cinque portate costa 115 euro a persona, con abbinamento vini a 90 euro, mentre quello da sei costa 140 euro, con abbinamento vini a 115 euro.

Tra le singole scelte, spicca il piatto di cavolo cappuccio cuore di bue, con sedano rapa alla curcuma e tartufo nero a 42 euro, gli spaghetti di Gragnano a 46 euro o, tra i dessert, il tè Matcha a 22 euro.