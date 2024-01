Whirlpool e lo spot della lavastoviglie: accuse di patriarcato

Whirlpool viene accusata di diffondere messaggi del patriarcato con il suo ultimo spot su una lavastoviglie

In un momento in cui a causa, putroppo, di numerosi casi di violenza sulle donne il tema del patriarcato è diventato di grande interesse per il pubblico, le aziende forse dovrebbero stare molto più attente a come comunicano. E' il caso di Whirlpool, finita al centro delle polemiche per il suo ultimo spot su una lavastoviglie.

"Ogni giorno sei alla ricerca di spazio, spazio per te, spazio per connetterti con gli altri, spazio per il bello", è l'incipit dello spot in cui si vede una donna fare jogging e poi ritrovarsi al bar con gli amici. La protagonista poi va a una mostra ma per vedere le opere esposte deve mettersi sulle punte in modo da guardare attraverso due uomini.

Lo spot poi stacca sul cestello della lavastoviglie con il volto felice e soddisfatto della donna che lo carica: "A casa è lo spazio a trovare te: lavastoviglie Whirlpool MaxiSpace con il più grande terzo cestello per un'esperienza intuitiva. Lavastoviglie Whirlpool MaxiSpace pensata per il tuo benessere". Le ultime immagini sono della protagonista che beve un caffè insieme al compagno.

Molti in questa pubblicità trovano elementi che sminiscono il ruolo della donna della società, a partire dallo stereotipo della manager di successo che trova il tempo per lo sport fino alla difficoltà a trovare spazio in un contesto maschile (vedi la scena della mostra) e alla soddisfazione per le piccole faccende domestiche, che diventano "intuitive" e quindi non richiedono un grande sforzo mentale.