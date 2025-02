Fine vita, FI frena: "Vedremo se e quando il Parlamento si esprimerà, divisioni non facili da sanare”

"Questo è un tema molto delicato ed esistono divisioni, che attengono anche alla coscienza dei singoli, non facili da sanare"



"E' giusto che serve una legge nazionale, ma nel senso che non possono essere certo le singole regioni a decidere su questa materia". Il portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera Raffaele Nevi, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le parole del Governatore del Veneto Luca Zaia il quale, sul fine vita (dopo le polemiche per la legge regionale approvata in Toscana), ha affermato che 'ci vuole una legge nazionale' e che 'non si può più fingere'.



Il problema è il merito… "C'è una discussione in atto da molto tempo e vedremo se e quando il Parlamento si esprimerà”. L'esponente azzurro rimarca: "Quello che è certo è che non possono essere assolutamente le singole regioni a legiferare su questo tema, ogni regione va per conto suo? E alcune fanno ciò che le altre non fanno? Non esiste, è una follia. Questo è un tema molto delicato ed esistono divisioni, che attengono anche alla coscienza dei singoli, non facili da sanare. Ma, ripeto, deve essere il Parlamento ad esprimersi su questo", conclude Nevi.



