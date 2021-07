Rooney, addormentato al festino con le influencer: le foto diventano virali

Rooney, l'ex calciatore dei Red Devils è stato fotografato addormentato dalla modella Tyler Ryan. La stella di Snapchat si è lasciata andare ad atteggiamenti provocanti

Wayne Rooney in questi giorni ha festeggiato in un locale in compagnia di alcune ragazze, tra cui la modella Tyler Ryan di Snapchat. L'attuale manager del Derby County, oggi 35enne, ha sicuramente passato una bella serata ma il finale non è stato certamente di suo gradimento. L'ex stella del Manchester United infatti è diventato il protagonista di alcuni scatti compromettenti. Tyler Ryan e una sua amica hanno immortalato Rooney addormentato in camera d'albergo in alcuni selfie condivisi poi su Snapchat. Una delle due modelle indossava solo l'intimo ed entrambe hanno assunto pose decisamente provocanti. Le immagini sono ovviamente diventate virali in pochissimo tempo.

Secondo il racconto del The Sun, Rooney sarebbe stato costretto a chiamare le forze dell'ordine in quanto avrebbe affermato che le foto sono state scattate senza il suo consenso, in quanto era addormentato, e che tutta la faccenda sarebbe stata organizzata a tavolino. Non è comunque la prima volta che Rooney finisce sulle prime pagine dei tabloid inglesi per i suoi eccessi ma ora che ha assunto il ruolo di dirigente questa particolare situazione potrebbe portargli problemi anche più seri.