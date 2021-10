Cingolani: "Clima? Non è solo bla bla bla. Aperto il dialogo coi giovani"

"Per la prima volta la Youth4Climate (Y4C), i giovani per il clima, hanno potuto dialogare con 50 ministri arrivati da tutto il mondo, dall’America alla Cina. Sia detto per inciso, i principali emettitori di anidride carbonica, CO2, al mondo". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica."La differenza rispetto a prima è che finalmente i due mondi si sono parlati. Che la consapevolezza di dover lavorare assieme è dei giovani come dei governi - afferma - Si tratta di dialogare. Non ci sono scorciatoie. E semplificare le posizioni di questo o l’altro è una scorciatoia. E l’Italia ha imposto un metodo. La presenza del presidente Mattarella, del premier Draghi, di Kerry, di Boris Johnson, di Alok Sharma (presidente della Cop 26), di Timmermans, commissario Ue, hanno un significato che va al di là delle parole".

Cingolani: "Aiuteremo con 100 miliardi i paesi in via di sviluppo"

Cingolani ribadisce l'impegno "ad aiutare con 100 miliardi i Paesi in via di sviluppo".Per il ministro, "va sfatata la visione semplicistica del bla bla bla. Portare a questi tavoli tutti i Paesi serve". E in merito alla Cina, ricorda che "non costruirà più centrali a carbone fuori dal loro territorio" e che per quelle, invece, saranno realizzate all'interno del Paese, ci sarà una "consapevolezza diversa"."La Cina, a Milano, in questi giorni, ha affermato che si deve stare 'well below' i 2 gradi. Non era mai accaduto. E quell’obiettivo di stare sotto 1,5 gradi si fa più vicino e urgente".