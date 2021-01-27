Fondato nel 1996 da Angelo Maria Perrino
Direttore responsabile Marco Scotti

Sezioni

Meteo

Oroscopo

Sezioni

Meteo

Oroscopo

Home » Green » Esselunga, il concorso per una mobilità green: “Vinci tu, vince l’ambiente”

Esselunga, il concorso per una mobilità green: “Vinci tu, vince l’ambiente”

Esselunga mette in palio decine di migliaia di biciclette e cestini trolley per garantire una green shopping experience, all’insegna della sostenibilità

Redazione Affaritaliani
Redazione Affaritaliani
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Esselunga, il concorso sostenibile “Vinci tu, vince l’ambiente”

“Vinci tu, vince l’ambiente” è il nome del nuovo concorso promosso da Esselunga e realizzato con la collaborazione di IPM, in vigore dal 7 gennaio al 17 febbraio, che mette in palio ben 390mila premi tra biciclette, monopattini, cestini trolley e buoni spesa. Decine di migliaia saranno dedicati ai mezzi su due ruote, pensati per incentivare una mobilitazione green e un nuovo modo di approcciarsi al semplice atto di “andare a fare la spesa”. L’idea di fondo è quella di dare a tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente degli strumenti funzionali, per concretizzare il proprio impegno nella vita quotidiana. 

Esselunga, i premi “sostenibili” e i buoni spesa

I premi “sostenibili” sono così suddivisi: 10.600 biciclette muscolari, 5.000 biciclette a pedalata assistita, 3.000 monopattini e ben 55.800 cestini trolley, pensati per chi va a fare la spesa in bicicletta. A questi vanno poi aggiunti 223.200 buoni spesa Esselunga da 5 Euro e 93.000 buoni spesa Esselunga da 10 Euro

Esselunga, come vincere il concorso

Ma come si vincono tutti questi prodotti brandizzati Esselunga? Il meccanismo è semplice: ogni 25 Euro di spesa i clienti possessori di carta Fidaty ricevono alla cassa un biglietto “Gioca & Vinci” che darà la possibilità̀ di vincere premi immediati e partecipare a un’attività̀ digitale. 