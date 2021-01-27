Esselunga, il concorso per una mobilità green: “Vinci tu, vince l’ambiente”

Esselunga, il concorso sostenibile “Vinci tu, vince l’ambiente”

“Vinci tu, vince l’ambiente” è il nome del nuovo concorso promosso da Esselunga e realizzato con la collaborazione di IPM, in vigore dal 7 gennaio al 17 febbraio, che mette in palio ben 390mila premi tra biciclette, monopattini, cestini trolley e buoni spesa. Decine di migliaia saranno dedicati ai mezzi su due ruote, pensati per incentivare una mobilitazione green e un nuovo modo di approcciarsi al semplice atto di “andare a fare la spesa”. L’idea di fondo è quella di dare a tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente degli strumenti funzionali, per concretizzare il proprio impegno nella vita quotidiana.

Esselunga, i premi “sostenibili” e i buoni spesa

I premi “sostenibili” sono così suddivisi: 10.600 biciclette muscolari, 5.000 biciclette a pedalata assistita, 3.000 monopattini e ben 55.800 cestini trolley, pensati per chi va a fare la spesa in bicicletta. A questi vanno poi aggiunti 223.200 buoni spesa Esselunga da 5 Euro e 93.000 buoni spesa Esselunga da 10 Euro.

Esselunga, come vincere il concorso

Ma come si vincono tutti questi prodotti brandizzati Esselunga? Il meccanismo è semplice: ogni 25 Euro di spesa i clienti possessori di carta Fidaty ricevono alla cassa un biglietto “Gioca & Vinci” che darà la possibilità̀ di vincere premi immediati e partecipare a un’attività̀ digitale.