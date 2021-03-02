Sanremo 2021, il Festival diventa green: in radio canzoni sulla sostenibilità

Sanremo 20201, il Festival diventa green

Sanremo 2021 si colora di “verde” grazie alla rinnovata partnership con Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica. Il solidazio avrà lo scopo di sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza delle tematiche riguardanti l’ambiente e la salvaguardia del territorio.

Giorgio Quagliuolo, presidente di Corepla, afferma: “Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul rispetto dell’ambiente è una delle mission di Corepla ed è fondamentale per interiorizzare norme virtuose di comportamento sociale e sviluppare un’abitudine consapevole alla raccolta differenziata. Si tratta di una scelta di responsabilità verso il nostro futuro: anche un gesto può fare la differenza e può contribuire a proteggere l’ambiente in cui viviamo, se ripetuto ogni giorno. Con la costante e intensa attività messa in campo, il nostro Paese riesce a recuperare più del 90% degli imballaggi di plastica presenti sul mercato, ma si può sempre fare di più. La nostra presenza al Festival di Sanremo vuole essere un modo per lanciare un messaggio al grande pubblico affinchè tenga sempre presente che cura e rispetto per l’ambiente non sono concetti astratti, ma devono essere costantemente accompagnati da azioni concrete e quotidiane”.

Sanremo 2021, Corepla Song Award

Tra le iniziative messe in campo da Corepla per Sanremo 2021: lo spot radio con la voce di Filippo Solibello, che accompagnerà l’intera gara canora, la campagna video dal titolo “cambia musica, non cambiare le buone abitudini” e il primo “Corepla Song Award”. Ogni giorno durante la trasmissione Caterpillar di Radio2 verrà individuato un tema legato all’ambiente e verrà eletta la canzone che nella storia della musica italiana ha meglio rappresentato il tema della sostenibilità nelle sue diverse accezioni, si legge nel comunicato. Un premio immaginario che ha lo scopo di stimolare il dibattito sotto cinque punti di vista: “country”, “riciclo”, “energy”, “mobility” e “plastica”. Un modo per sensibilizzare ancora una volta gli ascoltatori sull’importanza di un’economia circolare e sostenibile e delle buone abitudini quotidiane.