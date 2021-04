Trivelle Adriatico, al via nuovi impianti: ecco il piano di transizione verde

Via libera per nuovi impianti di trivelle in Emilia-Romagna, tra Ravenna, Modena e Bologna. L'annuncio per le concessioni arriva direttamente dal neo ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che secondo le associazioni ambientaliste non sta operando verso una vera "transizione verde". Per Legambiente Emilia-Romagna la decisione di riprendere la stagione delle estrazioni di idrocarburi è "una scelta incomprensibile rispetto quelli che dovrebbero essere gli obiettivi del MiTE: su tutti, quello di facilitare e semplificare la corsa al rinnovabile per il nostro paese. Ancora più incoerente se si analizza il fatto che nel frattempo l’eolico in Emilia-Romagna avanza a rilento sia sul fronte ravennate che su quello riminese e su cui lo stesso Ministero dovrebbe accelerare. Dunque le fossili avanzano mentre le rinnovabili si muovono con lentezza. Assurdi gli incomprensibili ritardi autorizzativi sull’impianto eolico off-shore di fronte a Ravenna a seguito di richieste integrative discutibili da parte dello stesso Ministero".

Inoltre, Legambiente ricorda che "il progetto Agnes dovrebbe vedere la realizzazione di un impianto eolico offshore insieme a fotovoltaico galleggiante per complessivi 620 MW di potenza. Allo stesso modo fortemente contrastato risulta l’altra proposta di eolico di fronte al riminese. Inoltre, all’interno del DL semplificazioni erano stati accolti emendamenti finalizzati a semplificare il progetto di Carbon Capture and Storage di Eni a Ravenna". "E’ necessario attrezzarsi fin da subito– aggiunge l'associazione- per mettere ben in chiaro la direzione da intraprendere senza dare spazio all’ulteriore avanzata del fossile. E’ inconcepibile che venga tranquillamente conferito nuovo slancio ad alcune attività estrattive senza che venga mantenuto il passo sul fronte del rinnovabile".

Infine, l'associazione ambientalista conclude: "Per individuare una direzione precisa a livello nazionale, è necessario che anche da parte della politica regionale e locale non emergano più ambiguità sulla direzione da intraprendere: una exit strategy dalle trivellazioni che darebbe il via a un’emancipazione definitiva dalle fonti fossili nel nostro Paese. Una scelta che sfrutterebbe al meglio anche le risorse del Next Generation EU".