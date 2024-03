Hamas: scambio mille detenuti per donne, bimbi, soldatesse

Hamas propone lo scambio di mille detenuti per donne, bimbi e soldatesse

Nuova proposta di tregua a Israele da parte di Hamas. Il gruppo palestinese, come scrive la Reuters che viene rilanciata dall'Ansa, ha presentato ai mediatori una proposta di cessate il fuoco a Gaza che prevede una prima fase di rilascio di donne, bambini, anziani e malati israeliani tenuti in ostaggio in cambio del rilascio di 700-1000 prigionieri palestinesi.

La proposta comprenderebbe il rilascio di 100 detenuti palestinesi che scontano l'ergastolo nelle carceri israeliane e quello di soldatesse israeliane. Hamas ha detto nella proposta che avrebbe concordato una data per un cessate il fuoco permanente dopo lo scambio iniziale di ostaggi e prigionieri.

Ancora fuoco su folla a Gaza: rimpallo di responsabilità

"Palestinesi armati hanno aperto il fuoco mentre civili di Gaza erano in attesa dell'arrivo del convoglio di aiuto". Lo ha fatto sapere il portavoce militare al termine delle sue indagini sui fatti accaduti ieri nel nord della Striscia, la cui responsabilità Hamas ha addossato all'esercito israeliano. Appena il convoglio di 31 camion è entrato nella Striscia - ha continuato -"i palestinesi armati hanno continuato a sparare quando la folla di residenti di Gaza ha cominciato a saccheggiare i camion". L'Idf ha denunciato che "i terroristi di Hamas continuano a danneggiare i civili che cercano cibo e incolpa Israele".