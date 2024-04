Il format di Christian Basini ha un nuovo volto, Francesca Abbati

È ufficiale: Francesca Abbati, volto noto per la sua esperienza nel mondo della moda e del design, sarà la nuova co-conduttrice del format "360 KM/H ON AIR" che va in onda ogni giovedì alle 18 su HEY DJ RADIO - Brianza Senza Confini.

Il programma, ideato e condotto con maestria da Christian Basini, ha saputo conquistare un ampio pubblico partendo da Merate arrivando fino a Miami in questi anni grazie alla sua capacità di trasmettere non solo la passione per i motori, ma soprattutto l'umanità che si cela dietro a questo affascinante mondo delle corse.

"La chiave del successo del format è stata sempre la capacità di cogliere il lato umano prima ancora di quello tecnico", ha dichiarato Basini. "Mi piace raccontare non solo le gare, ma anche le storie di chi le vive e di chi le rende possibili. Questo è ciò che ha reso 360 KM/H ON AIR un punto di riferimento nel panorama radiofonico dedicato al Motorsport”.

La scelta di Francesca Abbati come nuova co-conduttrice non è casuale. Con un background ricco di esperienze nel mondo della moda, del lifestyle e dell'intrattenimento, Francesca porta con sé una ventata di freschezza e competenze trasversali che si sposano perfettamente con lo spirito del programma.

"Quando Christian mi ha proposto questa sfida, non ho esitato un istante", ha dichiarato Francesca Abbati. "Credo che il mondo dei motori e quello del design possano viaggiare di pari passo nel 2024 e lavorare con Christian è un'opportunità straordinaria. È un professionista eccezionale nel mondo della comunicazione e della radio e il suo impegno e la sua passione per questo progetto sono palpabili. Sono entusiasta di contribuire alla crescita di un format che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel Motorsport."

Francesca si unisce nel lavoro a Christian Basini portando avanti “l'eredità” di Matteo Varallo che attraverso i social, ha annunciato di essere pronto ad affrontare nuove sfide lontane dal mondo dei motori, lasciando così spazio a nuove energie e nuove prospettive per 360 KM/H ON AIR che ad oggi non sente più di portare avanti.

Con l'arrivo di Francesca Abbati ai microfoni della trasmissione, si prevede un'ulteriore crescita e una maggiore visibilità del programma, confermandosi come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di Motorsport e non solo.