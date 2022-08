Il trend, oggi, è il trading online

Il trading online è oramai una delle forme di investimento in assoluto più radicate negli ultimi anni, e sono sempre di più gli investitori che hanno scelto questa strada per andare a investire i propri risparmi.

Non possiamo certo negare che la Pandemia di Coronavirus abbia influenzato molto i mercati, per tutto l’anno 2020, e anche nel 2021, e i trend sono per la maggior parte cambiati radicalmente.Anche in questo 2022 il trading online continua a riscuotere grande successo. Si tratta di una modalità di investimento che attira l’attenzione di un numero sempre più crescente di risparmiatori.

Il trading online permette di investire attraverso piattaforme che mettono a disposizione un’ampia varietà di prodotti finanziari, accessibili a chiunque disponga di una connessione internet.

Per orientarsi al meglio nel settore del trading on line sono tanti i servizi da utilizzare; abbiamo chiesto un parere ad alcuni esperti del settore.

“Abbiamo creato un software che sta rivoluzionando il mondo del trading on line”-dicono gli esperti, di Alfa Advisor di Trading Millimetrico-“abbiamo registrato il marchio all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, l’EUIPO e abbiamo formato un gruppo di professionisti con oltre dieci anni di esperienza nel mondo del trading online e degli investimenti finanziari, dando alla luce Alfa Advisor, Expert Advisor dotato di intelligenza artificiale depositato presso il “Pubblico Registro Software” della SIAE ai sensi dell’art 6 del D.Lgs. n. 518/1992.

L’idea è nata dopo aver trovato online solo sistemi poco funzionali. Per questo motivo abbiamo deciso di creare Alfa Advisor.

Con la pandemia, che ha sicuramente creato più interesse nel settore online, si è accellerato un processo dal quale non si tornerà più indietro.

Si elimina completamente la componente emotiva dalla propria operatività. Saper controllare le proprie emozioni è fondamentale quando si parla di investimenti finanziari.Nella maggior parte dei casi, la frustrazione e il desiderio di recuperare qualche operazione andata male, mette a rischio l’intero capitale del trader che, in preda alle emozioni, opererà senza criterio. Un software non ha questi problemi ovviamente, è pratico, operativo24 ore su 24, non è mai stanco, basta impostarlo e azionarlo e poi ci pensa lui”

Quanto si guadagna?

“Quando si parla di investimenti finanziari il rendimento deve essere espresso in percentuale. Ovviamente se il capitale iniziale è di poche centinaia di euro avrai guadagni in termini assoluti molto differenti rispetto a un trader che investe migliaia di euro”.