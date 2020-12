Biomimetica: quando la natura ci insegna a costruire i palazzi

Che dalla natura avessimo tutto da imparare era un fatto ormai assodato. Ma, come avevano già intuito grandi architetti del passato come Leonardo da Vinci o Antoni Gaudì, quando si tratta di progettare edifici innovativi nessuno può competere con quanto gli animali hanno già costruito. Oggi, ad esempio, possiamo guardare alle termiti per costruire palazzi non solo più ecosostenibili, ma anche più efficienti e armoniosi. Si chiama biomimetica ed è il futuro della bioedilizia, come spiega il blog di Immobiliare.it.

I nidi di questi insetti sono fatti di argilla e fango e sono costituiti da tante piccole celle, unite tra loro da vere e proprie gallerie che permettono il passaggio dell’aria al loro interno. Questi ingegneri della natura possono indicarci la strada per la realizzazione di edifici a basso impatto ambientale. E non sono i soli. Il guscio del mollusco abalone, anche detto orecchia di mare, ha ispirato il tetto dell’Abalone House al quale la società britannica Exploration Architecture ha voluto conferire la stessa struttura ondulata riuscendo così a dimezzare il materiale necessario per la costruzione. L’architetto Vincent Callebaut ha invece pensato alla città anfibia osservando le foglie di ninfea galleggiare sull’acqua. E ancora, le serre a forma di scarafaggio utilizzate nel deserto servono per raccogliere meglio l’acqua dolce.

La natura ci aiuta insomma a capire da dove dobbiamo ripartire per recuperare l’armonia con il Pianeta e gli altri esseri viventi. E grazie alle nuove tecnologie riusciamo a comprendere meglio tutte le forme di aggregazione messe in atto dagli animali, persino dai microbi.