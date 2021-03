Bonus prima casa: le novità del Decreto Mille Proroghe

L’acquisto della prima casa è un passo importante per moltissimi Italiani. Si tratta di un momento delicato, sia per quanto riguarda la richiesta di un eventuale mutuo ipotecario – come spiega bene il recente approfondimento di Immobiliare.it – sia per quanto concerne le scadenze fiscali da rispettare per ottenere il relativo Bonus. Proprio su questo ultimo fronte è in arrivo un’importante novità.

Decreto mille proroghe: scadenze sospese fino alla fine del 2021

Il Bonus prima casa prevede una serie di agevolazioni fiscali con l’obiettivo di alleggerire notevolmente l’impegno economico del futuro proprietario, attraverso una riduzione delle imposte previste all’atto di compravendita e collegate al trasferimento di proprietà. Attraverso un emendamento del Decreto Milleproroghe saranno sospese fino al 31 dicembre 2021 tutte le scadenze relative agli adempimenti necessari per accedere a questa agevolazione fiscale.

Che cosa cambia per chi compra casa

Tra i requisiti per comprare un’immobile come “prima casa” c’è infatti l’obbligatorietà di acquistarlo nel proprio comune di residenza. Oppure l’acquirente si impegna, attraverso specifica dichiarazione all’atto di acquisto, a trasferire lì la sua residenza entro dodici mesi dalla conclusione della compravendita.

L’emendamento del Decreto Milleproroghe va a influire proprio sui termini di questa scadenza temporale. Più concretamente, il calcolo del tempo previsto per il trasferimento della residenza è sospeso per tutto l’anno e riprenderà a decorrere solo a partire dal 1° gennaio 2022.

In realtà quest’ultimo provvedimento va ad ampliare una estensione che era già stata messa in atto: attraverso l’articolo 24 del Dl 23/2020, infatti, erano stati messi in stand by i termini per le agevolazioni sulla prima abitazione dal 23 febbraio 2020 a fine dicembre 2020.