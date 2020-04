Bonus sociali: posticipato il termine per il rinnovo

Due mesi in più per chiedere la proroga dei bonus luce, gas e acqua: lo ha stabilito l’Arera, l’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente, che ha fissato il nuovo termine per il rinnovo al 30 giugno.

Come spiega un recente articolo di Immobiliare.it, chi aveva l’agevolazione in scadenza dal 1° marzo al 30 aprile 2020 avrà 60 giorni in più per fare richiesta: in questo modo gli aventi diritto potranno rimanere in casa per tutto il tempo previsto dai decreti del governo. E naturalmente, gli sconti che verranno riconfermati saranno retroattivi e validi anche per i due mesi precedenti.

Chi li può ottenere

Questi sconti sui servizi possono essere ottenuti dalle famiglie in difficoltà economiche. Vale a dire tutti quei nuclei che hanno un ISEE inferiore agli 8.265 euro. Se invece sono numerose e hanno almeno quattro figli, la somma da non superare è di 20 mila euro. E questi incentivi possono essere elargiti anche a chi percepisce già un reddito o una pensione di cittadinanza. Infine, ne può fare richiesta una famiglia dove vi sia una persona costretta a utilizzare apparecchiature elettromedicali e quindi a consumare molta energia elettrica.

Come fare la domanda

La richiesta per gli sconti sulle bollette deve essere effettuata compilando un unico modulo, che deve poi essere presentato al proprio Comune di residenza, anche tramite il CAF. Sono circa 6,8 milioni gli individui che ne avrebbero diritto, ma non tutti ne sono al corrente e per questa ragione nel 2019 solo 795 mila famiglie ne hanno usufruito per i servizi elettrici, 519 mila per quelli del gas e solo 35 mila per i servizi idrici. Anche per questa ragione, a partire dal 2021 il riconoscimento avverrà in modo automatico per i contribuenti che ne avranno diritto.