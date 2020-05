Bonus vacanze: in arrivo il credito di imposta per i soggiorni in Italia

Sostenere il settore turistico italiano, incentivando i cittadini e le famiglie a trascorrere le vacanze nel nostro Paese. È questo l’obiettivo del cosiddetto “bonus vacanze”, il contributo governativo previsto dal decreto Rilancio che può arrivare fino a 500 euro per ciascun nucleo familiare. In un recente articolo Immobiliare.it ha spiegato come funziona questa agevolazione e in quali casi può essere richiesta.

Un credito d’imposta per i viaggi in Italia

A usufruire del bonus potranno essere le famiglie con Isee inferiore ai 40 mila euro che soggiorneranno nelle strutture ricettive del nostro Paese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

L’agevolazione può essere concessa a un solo membro per nucleo familiare e il rimborso sarà proporzionato al numero dei componenti: le famiglie mononucleari avranno diritto fino a 150 euro, quelle composte da due persone fino a 300 e per quelle con 3 o più componenti la cifra massima sarà di 500 euro.

Come funziona il rimborso?

L’agevolazione consiste per l’80% in uno sconto sulla fattura che viene applicato direttamente dalla struttura ricettiva, come hotel, B&B, agriturismi o campeggi. Il restante 20% può essere invece detratto dalle famiglie al momento della dichiarazione dei redditi relativa all’anno fiscale 2020, che sarà effettuata nel corso del prossimo anno.

Non va presentata una domanda apposita, ma sarà necessario indicare sulla fattura elettronica il codice fiscale di chi usufruisce del bonus.

Alle strutture ricettive lo sconto sarà rimborsato sotto forma di credito di imposta, che potrà essere usato in compensazione per il pagamento delle tasse o ceduto ad altri soggetti come le banche.

Le clausole

La prima condizione per beneficiare del contributo è che le spese siano sostenute presso una singola struttura e in un’unica soluzione. Nel decreto viene inoltre specificato che il pagamento non dovrà avvenire attraverso un portale o una piattaforma online: la prenotazione quindi potrà essere effettuata o direttamente contattando la struttura ricettiva o rivolgendosi alle agenzie di viaggio e ai un tour operator.