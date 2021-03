Bonus Verde: rinnovato anche per il 2021

Balconi, terrazzi, giardini e più in generale tutti gli sfoghi verso l’aperto: il 2020 e il tempo trascorso tra le mura di casa hanno fatto riscoprire a moltissimi italiani l’importanza di questi spazi. Sono in arrivo buone notizie, quindi, per tutti coloro intenzionati a rivalutarli: come riporta il Blog di Immobiliare.it, la Legge di Bilancio 2021 conferma anche per quest’anno la possibilità di richiedere il cosiddetto Bonus Verde.

Bonus Verde 2021, che cosa prevede

Si tratta di una agevolazione fiscale, applicabile esclusivamente agli immobili con scopo abitativo, che prevede una detrazione del 36% per tutte quelle opere che vanno a migliorare spazi verdi, come balconi, giardini e terrazzi. Il limite massimo di importo detraibile è di 5.000 euro e copre lavori di varia tipologia, che possono andare dal rifacimento di impianti di irrigazione alla realizzazione di pozzi in giardino; dalla riqualificazione di un prato alle grandi opere di potatura, passando ancora per le realizzazione di apposite coperture per i giardini pensili.

Va inoltre tenuta in considerazione una distinzione importante: il Bonus Verde 2021 non si applica a tutte quelle spese che rientrano invece nella manutenzione ordinaria di spazi verdi e giardini, oppure che fanno parte dell’acquisto di strumenti specifici per la cura dei giardini.

Come richiedere la detrazione

Presupposto fondamentale per avere diritto al Bonus Verde 2021 è la tracciabilità dei pagamenti degli interventi. Una volta presentata tutta la documentazione necessaria, che attesti la natura dei lavori compiuti, il Bonus Verde potrà essere applicato in fase di dichiarazione dei redditi e verrà rimborsato attraverso 10 quote annuali, sempre dello stesso importo.