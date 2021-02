Case a 1 euro: le migliori occasioni da nord a sud

Quanto un caffè al bancone del bar: fa un certo effetto pensare di poter acquistare una intera casa per un 1 solo euro. Eppure è proprio ciò che accade in alcuni comuni italiani, che a questo prezzo – o comunque a cifre del tutto simboliche – vendono alcuni immobili ormai abbandonati all’interno dei loro territori. Come notato da un recente articolo di Immobiliare.it, questi bandi sono un tentativo di arginare il progressivo spopolamento dei centri più piccoli. E stanno attirando un interesse crescente non solo tra gli Italiani ma anche tra gli stranieri innamorati del Bel Paese.

Case a 1 euro: due interessanti occasioni al sud

È sicuramente suggestiva l’idea di affacciarsi sul “balcone più alto della Sicilia”. Questo è infatti l’appellativo di Troina, comune siciliano all’interno del parco dei Monti Nebrodi, adagiato a 1.110 di altitudine. Eppure non è bastato nemmeno essere inserito tra i borghi più belli d’Italia: il paesino ha continuato a subire una costante emorragia di abitanti, attratti dalle opportunità di lavoro della vicina Enna. Da qui è nata l’idea del sindaco di lanciare il progetto delle case a 1 euro, per recuperare tanti immobili abbandonati e destinarli a chi è interessato a investire in progetti di recupero e valorizzazione.

Una storia simile si ripete anche a Biccari, il cui centro storico offre case che possono essere acquistare entro un range che va da 1 a 15mila euro: occasioni da non perdere per vivere in una piccola oasi pugliese a metà strada tra mare e montagna, circondata dal verde di boschi e pascoli.

Il caso al nord

Un analogo progetto di case in vendita a 1 euro ha preso vita all’estremità opposta dello stivale: la sindaca di Oyace, piccolo paese in Valle d’Aosta, ha annunciato di volere vendere alcune case di questo piccolo borgo a circa 1.400 metri di altitudine. Si tratta di un’idea ancora nelle sue fasi iniziali, ma che è ha già attirato l’attenzione di numerosi interessati.