Detrazione del canone d’affitto: chi la può ottenere?

Spesso non ci si pensa, ma anche l’affitto è detraibile dalle tasse. Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi si può infatti ottenere un’agevolazione su una parte delle spese complessive che devono essere versate.

Il bonus si chiama Detrazione canoni di locazione 2020 e vale solo se la casa per la quale si fa richiesta è l’abitazione principale. Bisogna inoltre capire se si rientra in una delle quattro categorie che hanno accesso alla riduzione: canone convenzionale, giovani tra i 20 e i 30 anni, alloggi sociali o lavoratori che hanno trasferito la propria residenza per ragioni professionali.

Detrazione canone di locazione a canone convenzionale

Questa prima categoria comprende gli inquilini che hanno stipulato un contratto di locazione per l’appartamento in cui risiedono e hanno un reddito compreso entro determinate soglie:

per chi non supera i 15.493,71 euro all’anno l’agevolazione è pari a 495,80 euro;

per i redditi fino a 30.987,41 euro annui la cifra si abbassa a 247,90 euro.

I documenti da presentare per accedere al bonus sono il contratto d’affitto e un’autocertificazione che dimostri che l’edificio è utilizzato come abitazione principale.

Detrazione canone di locazione giovani

La seconda tipologia riguarda le persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni. L’anno preso in considerazione dalla dichiarazione dei redditi è il 2019 e la condizione vincolante è che il contratto d’affitto per l’abitazione principale sia stato stipulato entro i tre anni precedenti.

Gli aventi diritto possono ottenere fino a 991,60 euro: il loro reddito complessivo, compreso quello di cedolare secca, non deve però superare i 15.493,71 euro. La cifra ottenuta viene in questo caso suddivisa tra tutti i cointestatari del contratto che abbiano l’età adatta ad ottenerla. Per presentare richiesta occorrono il contratto di locazione e un’autocertificazione che attesti che la casa in cui si risiede non corrisponde a quella dei genitori.

Detrazione canone alloggi sociali

Ne hanno diritto le persone che, tra il 2014 e il 2016, sono state in possesso di contratti d’affitto di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. Quando il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro, si possono ottenere 900 euro di detrazione; quando invece non si oltrepassa la soglia di 30.987,41, la riduzione sarà pari a 450 euro. I documenti da presentare in questo caso sono il contratto o una dichiarazione dell’Ente che certifichi l’abitazione come alloggio sociale. Senza dimenticare, come per le tipologie precedenti, l’autocertificazione dell’abitazione principale.

Detrazione canoni lavoratori

Rientrano in quest’ultimo caso i lavoratori dipendenti che hanno dovuto cambiare comune di residenza per ragioni professionali. La riduzione è di 991,60 euro per i redditi non superiori a 15.493,71 euro e di 495,80 euro per quelli che non oltrepassano la soglia dei 30.987,41 euro. Per ottenerla bisogna presentare il contratto di locazione, quello di lavoratore dipendente e l’autocertificazione.