Il bagno è contactless: la tecnologia migliora l’igiene

Tanto tempo trascorso a casa, tra smartworking e weekend in cui non si può uscire, ci ha portato a rivalutare il ruolo di ogni singola stanza. E se la cucina è diventata il luogo in cui mettere a frutto la nostra creatività, il bagno è un nuovo piccolo centro benessere personale. Qui ci prendiamo cura di noi stessi, ci rilassiamo e ritroviamo l’equilibrio tra il corpo e la mente dopo una lunga giornata di lavoro. Aumenta quindi l’attenzione verso la pulizia e l’igiene, complice anche la paura del contagio. E la tecnologia ci viene in aiuto, come si può leggere sul blog di Immobiliare.it.

Superfici contactless

Abbiamo ormai capito che ogni superficie potrebbe essere contaminata e che per ridurre al minimo il rischio di contrarre un virus o un batterio, dovremmo anche cercare di toccare il meno possibile gli oggetti che ci troviamo di fronte. Così, il bagno diventa contactless: dal rubinetto del lavandino allo scarico, non servirà più appoggiare la mano per azionarli. Si evita quindi la formazione di batteri e la trasmissione di eventuali malattie tra famigliari e conviventi.

Il design per l’igiene

Anche le linee degli arredi veicolano una maggiore sensazione di pulizia: più semplici e definite, permettono di raggiungere ogni angolo della stanza. Importante l’idea di ordine e il contrasto all’accumulo di oggetti, con i ripiani in bella vista che favoriscono la filosofia del less is more. L’attenzione all’igiene viene messa al centro anche quando si scelgono i materiali, privilegiando la ceramica, o gli abbinamenti di colori, che lasciano intravedere qualche imperfezione per rendere il tutto più armonico e personale.