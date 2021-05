IMU 2021, le novità per la prima scadenza di giugno

Calendario alla mano, si avvicina la prima delle due scadenze annuali previste per il pagamento dell’IMU 2021. Vediamo quindi insieme quali sono le principali novità per il pagamento dell’Imposta Municipale Unica: nessuna sorpresa a livello temporale rispetto alla prassi dello scorso anno, ma sono state introdotte dalle recenti misure governative alcune esenzioni per aiutare le attività più colpite dagli effetti economici della pandemia.

Acconto IMU 2021, chi lo paga

Non è previsto nessun posticipo dei termini per il pagamento: la data resta fissata per il 16 giugno 2021. Ma, come approfondisce anche questo articolo del Blog di Immobiliare.it, la Legge di Bilancio prima e l’approvazione del Decreto Sostegni poi hanno esteso la platea delle esenzioni. Oltre alle abitazioni principali, le cosiddette prime case, escluse dal versamento dell’IMU, l’esonero dell’acconto 2021 si applica anche a stabilimenti balneari e termali, alberghi, pensione e in generale strutture ricettive del settore turistico (agriturismi, ostelli, b&b, affittacamere, appartamenti vacanze, campeggi, villaggi turistici), strutture espositive per fiere e manifestazioni, sale da ballo, discoteche e night club.

Attualmente, inoltre, la bozza del Decreto Sostegni potrebbe prevedere l’esenzione anche per altre categorie di lavoratori e imprese colpiti dalla crisi, tra cui le partite IVA e gli autonomi che hanno subito un calo di fatturato almeno del 30% rispetto al 2019.

Saldo IMU 2021

Nessuna sorpresa per la seconda rata dell’IMU 2021, il saldo previsto per il 16 dicembre 2021: i contribuenti potranno consultare il regolamento pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia entro il 28 ottobre 2021. A questo punto verrà fatto il conguaglio sulla base di quanto stabilito dal proprio Comune.