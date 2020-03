Investimenti: comprare un immobile da ristrutturare fa risparmiare?

Agevolazioni fiscali sui lavori di manutenzione, tassi di interesse sui mutui ai minimi e non solo: come riportato da un articolo di Immobiliare.it, sono molti i fattori che possono rendere l’acquisto di un immobile da ristrutturare un investimento conveniente. Esaminiamoli nel dettaglio.

Tra detrazioni e mutui competitivi

Chi è interessato a investire nel mattone e, in particolare, a comprare un’abitazione da rimettere a nuovo può beneficiare di una serie di agevolazioni. La Legge di Bilancio ha infatti confermato per il 2020 i bonus fiscali per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici residenziali: si parla di detrazioni Irpef del 50% in dieci anni per le spese fino a 96 mila euro. Percentuale che sale fino al 65% per le opere di riqualificazione energetica degli immobili.

Buone notizie anche per chi ha in programma il rifacimento delle facciate degli edifici. La detrazione Irpef in questo caso è passata dal 50% al 90%, una misura che ha lo scopo di incentivare la riqualificazione del patrimonio residenziale.

Ma le agevolazioni non riguardano solo le spese per i lavori: anche il livello dei tassi di interesse dei mutui, da alcuni mesi scesi ai minimi storici, può rappresentare uno stimolo per intraprendere un investimento immobiliare.

Un risparmio considerevole

Consideriamo un appartamento di 80 mq a Milano: optando per un immobile da rimettere a nuovo si arrivano a spendere circa 80 mila euro in meno rispetto a una soluzione già abitabile. Si può quindi ricavare un risparmio importante, anche tenendo in considerazione tutte le spese da destinare ai lavori di ristrutturazione.

Allargando lo sguardo alle altre città e provando a trarre un’indicazione di massima, le agevolazioni Irpef rendono conveniente la scelta di un immobile da ristrutturare quando la differenza di prezzo rispetto a una casa abitabile è di almeno 30 mila euro.