L’edilizia si fa sempre più green

Architettura e sostenibilità sono ormai da tempo legate a doppio filo; il mercato immobiliare nel corso degli ultimi anni si è arricchito di case ecologiche ed edifici sempre più green. Ma a cosa deve il suo successo l’edilizia anti inquinamento? A dare una risposta a questa domanda ci ha pensato Immobiliare.it in un suo approfondimento.

L’importanza di un’architettura ecosostenibile

Secondo quanto riportato dal rapporto della Global Alliance for Buildings and Construction, l’edilizia può avere un impatto forte nella lotta contro l’inquinamento. Basti pensare che il comparto da solo è responsabile del 36% del consumo di energia globale e del 39% delle emissioni totali di CO2. Va da sé che questi numeri devono essere considerati con attenzione se si desidera preservare il nostro Pianeta; ecco perché gli addetti ai lavori hanno messo a punto processi produttivi più sostenibili, che passano dall’utilizzo di materiali green. La scelta di materiali che amano l’ambiente ha infatti il vantaggio di assicurare una maggiore durata della struttura e permette, al momento dello smaltimento, di riciclare gli scarti, generando così un basso impatto nell’intero processo produttivo.

Quali sono le scelte giuste da fare

La parte progettuale ha un grande valore nell’ottica della sostenibilità. Sfruttare, ad esempio, l’illuminazione naturale riducendo i consumi energetici è una cosa importante da considerare che, assieme all’utilizzo di materiali ad hoc, permette anche di limitare la necessità di riscaldare e raffreddare gli ambienti. Benvenuti, quindi, gli elementi vegetali e le piante, in grado di assorbire CO2, apportando vantaggi anche dal punto di vista termico e acustico. Bene l’uso del legno, in quanto la sua produzione richiede meno energia rispetto ad altri materiali e al contempo non produce gas serra.