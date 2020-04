Locazioni: in che modo si può chiedere la riduzione del canone?

L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus sta mettendo in difficoltà moltissimi locatari, sia di case che di immobili commerciali. Un recente articolo di Immobiliare.it spiega in quali casi si può richiedere la riduzione dell’affitto e come può essere inviata la documentazione all’Agenzie delle Entrate.

L’accordo tra proprietario e inquilino

In questa fase di difficoltà, i locatari di immobili sia ad uso abitativo che commerciale possono accordarsi con il proprietario e stabilire una riduzione o una sospensione momentanea del canone: le due parti dovranno compilare una scrittura privata in cui viene indicato, oltre al canone inizialmente riportato nel contratto, il nuovo importo concordato e il periodo di tempo per il quale è prevista questa riduzione. Così facendo, il proprietario pagherà le imposte solo sulla cifra stabilita con l’inquilino e non sul canone totale previsto da contratto.

Stessa procedura anche in caso di rateizzazione del canone, ma in questo caso le imposte a carico del locatore non saranno ridotte, visto che la cifra riscossa resta invariata.

La documentazione: invio online

In questa fase di lockdown, la comunicazione dell’accordo può essere inviata all’Agenzia delle Entrate in modo telematico, senza recarsi fisicamente negli uffici. Per la registrazione occorre scaricare e compilare il Modello 69, disponibile sul sito delle Entrate, e inviarlo via mail insieme alla scrittura privata allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione. Una volta conclusa questa fase di emergenza sanitaria, gli originali andranno poi consegnati allo stesso ufficio in modo che possano essere depositati.