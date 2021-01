Mercato immobiliare: nel 2022 tornerà a livelli pre-Covid

L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova anche il mercato immobiliare, ma le previsioni per il futuro sono contrassegnate dall’ottimismo. Secondo gli esperti, già entro il 2022 potremo tornare a vedere le quotazioni degli investimenti immobiliari ai livelli pre-Covid in tutta l’area europea. È questo il risultato che emerge dall’Emea Real Estate Outlook 2021, pubblicato di recente da Cbre, società di consulenze immobiliari, e riportato anche sul blog di Immobiliare.it.

I due pilastri

Le previsioni di Cbre si basano su due pilastri ben definiti. Il primo riguarda i tassi di interesse che al momento sono posizionati a livelli molto bassi. Gli istituti bancari dichiarano inoltre che non hanno intenzione di rivedere le misure di supporto monetario ai cittadini. C’è ragione di credere, almeno così ritengono gli esperti, che questo trend si manterrà uguale ancora per almeno 18 mesi. E questo è sicuramente un elemento che favorisce la compravendita degli immobili e dunque anche la stabilità del mercato immobiliare.

Il secondo pilastro invece è di tipo sanitario e riguarda il vaccino. O meglio, la velocità con la quale procederà la campagna vaccinale in Italia e nel resto d’Europa. Se il piano stabilito dai governi rispetterà il programma, gli effetti positivi saranno percepiti anche negli investimenti immobiliari, che nel 2021 potrebbero crescere tra il 5% e il 10%. Con il risultato che si potranno raggiungere i livelli precedenti la pandemia già nel 2022.

L’impatto dello smart working

Il settore direzionale, ovvero quello degli uffici, è stato il comparto messo più in difficoltà dalla pandemia. Diverse aziende hanno adottato la modalità smart working e molte di loro stanno pensando di mantenerla anche in futuro. Non avranno quindi più necessità di affittare spazi dove allestire i propri uffici. Al momento, il trend, che in Italia era ancora limitato, ha provocato un crollo del 40% in soli 9 mesi. Secondo Cbre, però, il 2021 segnerà una ripartenza anche in questo campo e premierà soprattutto chi saprà scommettere su soluzioni tecnologiche all’avanguardia e posizioni centrali.