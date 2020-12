Milano, prezzi delle case aumentati del 30% in 5 anni

Acquistare casa a Milano oggi costa il 30% in più rispetto a cinque anni fa. Ed è solo una media, perché in alcune zone i prezzi sono aumentati anche del 50%. Lo ha rilevato un focus realizzato dall’Ufficio studi di Immobiliare.it in collaborazione con Realitycs, azienda specializzata in market intelligence e valutazioni automatiche. Il capoluogo meneghino aveva imboccato un trend di crescita dei valori immobiliari che non si è mai arrestato, sebbene fosse diverso a seconda dell’area della città presa in esame, e che lo ha portato a raggiungere un prezzo medio di 4.756 euro al metro quadro per un immobile residenziale, considerando anche quelli di pregio.

È il centro la zona più cara in assoluto, con costi che raggiungono i 9.625 euro al metro quadro e un aumento del 23% rispetto al 2015. Dopodiché, si procede a cerchi concentrici e, a mano a mano che ci si allontana, le cifre cominciano a calare. I balzi in avanti più importanti, però, li hanno fatti i quartieri che hanno conosciuto importanti progetti e interventi di riqualificazione. Prima di tutto Istria-Maggiolina che ha visto un +49% nei prezzi in un solo quinquennio. E poi Isola, Centrale-Repubblica e Pasteur-Rovereto, conosciuta anche come NOLO. Proprio qui si è passati da 2.800 euro al metro quadro a 4mila.

Cosa cambia con la pandemia

L’emergenza sanitaria e il lockdown hanno avuto un po’ in tutta Italia l’effetto di congelare i prezzi delle case, a causa soprattutto della crisi economica. A Milano, però, dopo un iniziale stop nella crescita si è verificato un cambio di rotta a ottobre, in seguito allo scoppio della seconda ondata. I costi medi degli immobili hanno perso il 2,2% in un solo mese, quelli di alta gamma addirittura il 2,5%.

«Stiamo monitorando costantemente l’andamento del mercato per capire se questo trend al ribasso proseguirà anche nei prossimi mesi – ha commentato Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Immobiliare.it – Se così fosse, nel caso di Milano si delineerebbe un quadro di calmieramento dei costi, dopo anni di costanti aumenti che stavano rendendo l’accesso all’acquisto sempre più complesso. È ancora troppo presto però per fare previsioni. Certo, ottobre mostra un segnale forte e generalizzato a tutto il Paese, ma la vera differenza la faranno la durata dell’emergenza sanitaria e i conseguenti effetti sull’economia».