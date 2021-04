Mutui e prestiti: crescita record nel primo trimestre 2021

Dopo un anno profondamente segnato dalla pandemia anche sul fronte immobiliare e dei prodotti di credito, arrivano i primi e incoraggianti segnali di ripresa. È infatti quanto emerge da una analisi di Crif, che rileva per il primo trimestre 2021 una sostanziale crescita delle domande di mutui e surroghe da parte degli Italiani, accompagnata anche da un aumento degli importi richiesti.

Mutui e surroghe a livelli che non si registravano da nove anni

Bisogna infatti andare tanto indietro nel tempo per rilevare valori come quelli raggiunti a gennaio, febbraio e marzo di quest’anno. In particolare, l’incremento complessivo delle richieste di mutui e finanziamenti ha toccato quota +9,6%, trascinato dalle performance da record di marzo (+55,8%); e si lascia alle spalle il quadro negativo dell’anno precedente, penalizzato dallo scoppio della crisi sanitaria in tutto il paese.

La rinnovata fiducia e probabilmente il desiderio di tornare a investire su un bene sempre caro agli italiani – la casa – si percepiscono anche dalla crescita dell’importo medio richiesto, che tocca il livello 136mila euro: + 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, e soprattutto il valore più alto dal 2013 a oggi.

In questo contesto è risultato anche come l’importo più richiesto (una domanda su tre) sia compreso nella fascia che va dai 100 ai 150mila euro, mentre al secondo posto (25% del totale) c’è la classe di importo tra i 150 e i 300mila euro.

Infine, se si considera l’età dei richiedenti, emerge che i giovani sono i più propensi a rivolgersi agli istituti di credito: quasi una domanda su 3, infatti, è arrivata da persone under 35, magari alla prese con la difficile ricerca del finanziamento giusto per la prima casa, come spiegato in questo approfondimento di Immobiliare.it.

Rate più basse, ammortamento più lungo

Nonostante l’importo di mutui e finanziamenti richiesti sia aumentato, pare che si tenda a mantenere rate mensili più basse puntando su periodi di ammortamento ampi. La classe più richiesta è infatti quella tra i 26 e i 30 anni (26,4% del totale e + 3,9% rispetto al primo trimestre 2020). In generale, 8 domande su 10 prevedono un rimborso in più di 15 anni.