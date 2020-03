Negozi e innovazione digitale: lo scenario per il futuro

La curiosità da parte dei clienti e l’interesse degli investitori proseguono allo stesso ritmo, a conferma che l’avvento del digitale nel retail è ormai una realtà anche in Italia. Un recente articolo di Immobiliare.it ha esaminato la situazione e ha approfondito le strategie che gli operatori del settore dovranno mettere in pratica per trarre vantaggio dalla tecnologia.

Come cambiano gli store tradizionali

Dalle nuove forme di pagamento alla ricollocazione dei negozi in diverse aree cittadine, la tecnologia sta trasformando il comparto commerciale: lo ha messo in luce la School of Management del Politecnico di Milano, che ha anche parlato di un vero e proprio “nuovo paradigma”.

Nello specifico si assiste a un cambiamento sia dello spazio fisico, con superfici che si riducono perché l’integrazione con l’e-commerce permette di alleggerire gli stock, sia dell’esperienza di acquisto, che diventa personalizzata e digitalizzata.

Gli investimenti in Italia

Tra il 2018 e il 2019 il settore retail ha visto un aumento degli investimenti nel digitale, che hanno raggiunto il 22% del totale e valgono l’1,5% del fatturato. Da noi, tuttavia, il processo di trasformazione è più lento che in altri Paesi anche a causa della frammentazione delle imprese commerciali. Per quanto riguarda le aree di investimento, ci si concentra soprattutto su come sfruttare il digitale per conoscere le abitudini del cliente e migliorare l’esperienza in negozio, oltre a implementare strumenti di pagamento innovativi.

Le sfide future

Una volta raccolti i dati sui consumatori, ciò che manca al momento è una chiara strategia su come utilizzarli in maniera efficace. Questo è uno degli obiettivi su cui il retail dovrebbe puntare per riuscire a superare l’omnicanalità (che include per esempio la possibilità di ordinare online e ritirare in negozio) e raggiungere l’omniexperience. Che cosa significa? Che l’esperienza in negozio deve rappresentare un valore aggiunto, un momento in cui entrare in contatto con i prodotti ma anche con il personale, più formato e specializzato perché sollevato da incarichi ripetitivi come il monitoraggio delle scorte. L’innovazione tecnologica dovrà quindi essere presente, anche senza essere protagonista assoluta della vita negli store.