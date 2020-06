Partenze e viaggi: le mete per la prossima estate

Quali saranno le mete prescelte dagli italiani in questa estate 2020 post lockdown? A rivelarlo un recente articolo pubblicato sul blog di Immobiliare.it che ha analizzato le intenzioni degli italiani per le prossime ferie.

Si punterà sull’Italia

L’andamento della situazione sanitaria mondiale influenzerà certamente le scelte di moltissime famiglie in tema di vacanze. Secondo gli esperti, infatti, per quest’anno si saluterà l’estero - dove attualmente in alcuni Paesi sussiste l’obbligo di quarantena - in favore del Belpaese, sfruttando al massimo le possibilità offerte dalle seconde case e dalle destinazioni balneari più in generale.

Secondo i dati emersi dal monitoraggio condotto da ByTech e Parchi Permanenti Italiani a risentire particolarmente della situazione è il comparto dei cosiddetti “specialty travel”, ossia i viaggi avventura e il turismo ecosostenibile, che nel mese di marzo 2020 ha registrato un crollo delle prenotazioni del 60% su base annua. Ottime al contrario le performance degli immobili in affitto con piscina in particolare in Sicilia, Liguria e Toscana; bene anche le ville con giardino in Veneto, Lazio e Campania, che vedono l’interesse dei nostri connazionali raddoppiato rispetto a un anno fa.

Molte indecisioni prima della partenza

Incerto ancora il mood degli italiani in questa estate post pandemia; secondo un’indagine condotta da Ipsos, infatti, in molti si dichiarano ancora piuttosto indecisi su un’eventuale partenza verso mete estive. Il 39% del campione però non ha dubbi e si conferma determinato a mantenere il proposito di concedersi qualche giorno di relax lontano da casa, se possibile verso seconde case di proprietà. Il 38% al contrario confessa di essere ancora preoccupato per la situazione e ha dichiarato di non prevedere vacanze quest’estate. Un terzo degli intervistati, infine, ha ammesso che non partirà per ragioni economiche.