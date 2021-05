Qualità energetica delle case, prestazioni ancora basse

Efficienza energetica delle abitazioni e ristrutturazioni: notizie poco incoraggianti all’orizzonte, stando a quanto emerge dal rapporto presentato da Enea, l’Istituto per la Competitività (I-Com) e la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionisti (Fiaip), condotto su oltre 550 agenti immobiliari professionali.

Risulta infatti che la percentuale di case che appartengono alla classe energetica G, la più bassa della classificazione, è la più rappresentata nel 2020. Più nello specifico, le quattro classi meno performanti in termini di prestazioni energetiche (G-D) coprono una percentuale che va dall’85% dei monolocali al 74% delle villette a schiera.

Non solo: risulta in calo anche il dato relativo agli immobili di migliore qualità energetica sottoposti a ristrutturazione e immessi sul mercato, che passa dal 36% del 2019 al 30% del 2020.

Superbonus 110%, un possibile volano per le ristrutturazioni

Secondo l’analisi di Fiaip, Enea e Icom, l’impegno finanziario è il principale ostacolo alla ristrutturazione energetica del patrimonio immobiliare italiano, anche al netto del bilancio tra costi e benefici.

Nonostante questo contesto, si guarda con speranza all’impatto positivo che potrebbe avere il Superbonus al 110%, le cui applicazioni sono ben dettagliate in questo approfondimento del Blog di Immobiliare.it. Il 36% degli intervistati ritiene infatti che la misura abbia già avuto un beneficio sul mercato, nonostante la recente adozione.

“Il rapporto conferma le aspettative degli operatori sul Superbonus per la ripresa del mercato immobiliare e, più in generale, del settore delle costruzioni per cui la pandemia ha bloccato i segnali di ripresa da una crisi iniziata nel 2008. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza va esattamente in questa direzione con circa 15 miliardi di euro previsti per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici” commenta Alessandro Federici, responsabile del laboratorio monitoraggio politiche energetiche per l’efficienza energetica di Enea.