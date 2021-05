Rapporto immobiliare nell’anno del Covid: lo studio di OMI

È il Rapporto Immobiliare relativo al settore residenziale pubblicato dall’OMI dell’Agenzia delle Entrate e in collaborazione con l’ABI a far luce su un anno particolarmente complesso e inevitabilmente segnato dagli effetti della pandemia.

Non desta particolare stupore la chiusura del 2020 con un calo generalizzato delle unità abitative compravendute. Il consuntivo si ferma a circa 558mila transazioni, con una flessione cioè di quasi l’8% e che corrisponde a circa 46 mila unità in meno rispetto al 2019. Si vede però, per così dire, la luce in fondo al tunnel: nel terzo trimestre dello scorso anno, con la graduale ripresa delle attività, il mercato registra una crescita superiore alle attese, in particolare nei comuni non capoluogo. Non solo: nel quarto trimestre si rilevano in tutte le aree del Paese volumi in crescita rispetto al 2019, con tassi tendenziali che contribuiscono a contenere il calo annuale complessivo.

Il quadro delle regioni

Il trend negativo è generalizzato per tutta la penisola, ma con oscillazioni più o meno nette. Il calo delle compravendite di abitazioni nel 2020 ha inciso maggiormente in Basilicata (-13,4%) e in Campania (-11,2%). Al contrario, Marche e Abruzzo sono regioni che hanno retto meglio, con perdite che si aggirano rispettivamente intorno al -2% e al -4,7%. Forte riduzione anche in Sicilia (quasi -10%), Lombardia, Lazio, Puglia e Toscana (-8%); il Veneto perde il 7%, in Piemonte ed Emilia-Romagna si perde fino al 6%.

Calano anche gli affitti

Nel 2020 il numero di nuovi contratti di locazione trasmessi telematicamente o presentati allo sportello per la registrazione – e su questo argomento è disponibile un chiaro approfondimento sul Blog di Immobiliare.it – ha superato di poco i 1,5 milioni, dato che rappresenta un calo del 12% circa in meno rispetto al 2019.

In particolare e probabilmente a causa delle incertezze del periodo, a soffrire maggiormente sono stati i canoni ordinari di lungo periodo, che pesano per oltre il 50% sul totale del mercato, sia in termini di volumi coinvolti sia di canone generato: -16,7%. Più contenuta la flessione per i contratti di durata inferiore ai tre anni: -10,7% per quelli ordinari, -6,6% per quelli destinati agli studenti.