Ricerca di una nuova casa, boom per i prossimi mesi

Chi ben inizia è a metà dell’opera. E se l’adagio è veritiero, le previsioni sul futuro sono incoraggianti per il mercato immobiliare italiano, perché almeno le migliori intenzioni ci sono tutte. Dopo il periodo buio della pandemia, infatti, a parlare chiaramente di ripresa è il 14° Rapporto sulla Finanza Immobiliare di Nomisma, che fotografa la platea di coloro che sono intenzionati a mettersi alla ricerca di un’abitazione: un bacino in forte crescita. Nei prossimi mesi 3,3 milioni di nuclei famigliari si attiveranno per esplorare l’offerta di case, una cifra passa dal 9,5% dello scorso anno all’attuale 12,8%.

Insomma, è la conferma che la crisi sanitaria ed economica non ha sopito l’amore italiano per il mattone, come commentano proprio da Nomisma: “in un contesto marcatamente bipolare, la casa si conferma un fattore accomunante, quantomeno nelle aspirazioni. La debolezza del contesto macroeconomico e la fragilità reddituale prospettica di molte famiglie non sono state un deterrente in grado di arginare pulsioni proprietarie e ambizioni di miglioramento abitativo”.

Come crescerà la domanda

Più nel dettaglio, lo studio rivela che cresceranno sia la domanda potenziale (cioè le famiglie già alla ricerca di un’abitazione, dal 2,1% al 3,2%), sia le intenzioni per il futuro (cioè coloro che si metteranno alla ricerca nei prossimi 12 mesi, dal 7,3% al 9,6%).

L’identikit di chi è pronto a trovare una nuova abitazione? La tendenza riguarda soprattutto le famiglie giovani, imprenditori e liberi professionisti che lavorano e vivono intorno alle grandi città, ai quali il Blog di Immobiliare.it ha dedicato un interessante approfondimento.

Lo scenario economico

Resta il nodo legato alle condizioni del tessuto economico in generale: le intenzioni di acquisto “credibili” si abbassano infatti 804mila famiglie rispetto ai 3,3 milioni di nuclei che esprimono la domanda potenziale dichiarata.

“La risposta emotiva è stata fin qui di gran lunga superiore alle attese e ha ribadito che nell’immaginario collettivo la casa continua a rimanere un’aspirazione che prescinde da valutazioni di carattere congiunturale. Se la lunghezza della gamba sarà adeguata all’entità del passo sarà la crescita economica dei prossimi anni a dirlo, ad oggi il rischio di inciampi nella risalita non può ancora dirsi scongiurato” spiegano da Nomisma.