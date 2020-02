Ristrutturare casa: come cambia il bonus infissi

Buone notizie per tutti coloro che per i prossimi mesi hanno in programma lavori di ristrutturazione in casa: come riportato da un articolo di Immobiliare.it, tra le agevolazioni confermate per il 2020 dalla nuova Legge di Bilancio c’è il cosiddetto bonus infissi e finestre. Vediamo insieme quali sono i requisiti per accedervi e quali sono le novità rispetto allo scorso anno.

Chi può accedere al bonus?

Per poter usufruire dell’agevolazione è indispensabile che l’immobile risponda a determinati requisiti: prima di tutto l’edificio o l’unità immobiliare su cui viene realizzato l’intervento dev’essere già esistente; il proprietario, poi, deve risultare in regola con il pagamento dei tributi.

Il bonus può riguardare immobili di qualsiasi categoria catastale, a patto che siano dotati di impianto di riscaldamento. Per quanto riguarda l’importo, la detrazione potrà essere applicata per una cifra non superiore ai 60 mila euro. In sede di dichiarazione dei redditi si potrà dunque detrarre il 50% sulle spese sostenute, con un rimborso della somma dilazionato in dieci anni.

Documenti da presentare

È indispensabile dotarsi della perizia di un tecnico che certifichi la conformità dell’intervento, dal momento che i nuovi infissi dovranno garantire determinate performance termiche. Sarà dunque prodotta una scheda tecnica che includerà:

i dati identificativi del contraente che ha sostenuto le spese;

quelli dell’edificio oggetto dell’intervento;

informazioni sul tipo di lavori effettuati e sul risparmio energetico ottenuto;

ottenuto; l’ammontare delle spese professionali e i dati necessari al calcolo dell’entità della detrazione.

Una volta conclusi i lavori si dovrà inviare tutta la documentazione all’ENEA entro 90 giorni.

Abolita la cessione del credito

La principale novità del 2020 riguarda l’abolizione della possibilità di ricorrere alla cessione del credito: non si potrà più ricevere, in alternativa alla detrazione fiscale, il contributo del 50% che prima veniva anticipato dal fornitore del servizio.