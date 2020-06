Sanificazione ambienti di lavoro: arriva il credito di imposta

Anche se molte aziende continuano a promuovere lo smart working per i propri lavoratori, ci sono attività che ne richiedono necessariamente la presenza in loco. Ne consegue che gli ambienti devono essere resi sicuri attraverso una serie di misure igieniche il cui costo sarà parzialmente rimborsato: è quanto prevede il DL Rilancio di cui Immobiliare.it ha parlato in un recente articolo.

Adeguamento degli ambienti: credito di imposta al 60%

Il decreto del 19 maggio prevede che possa essere rimborsato il 60% delle spese sostenute nel 2020 per questo tipo di interventi, per un importo massimo di 80 mila euro. Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti è cumulabile con altre agevolazioni o bonus fiscali, è cedibile a terzi (banche e intermediari finanziari) e si potrà utilizzare in compensazione. Tra i soggetti verso i quali è riconosciuto ci sono bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, le associazioni e gli enti privati. Per quanto riguarda gli interventi volti a evitare la diffusione del Covid19 abbiamo l’acquisto di arredi di sicurezza e di apparecchi per il controllo della temperatura, la realizzazione o il rifacimento di spogliatoi, spazi medici, ingressi e ambienti comuni, l’acquisto di nuove tecnologie che facilitino lo svolgimento del lavoro.

Credito d’imposta anche per la sanificazione

Sono coperti da credito di imposta al 60% anche gli interventi per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione per i lavoratori come per esempio termometri, termoscanner e i dispositivi necessari a garantire le distanze di sicurezza. In questo caso, però, il tetto massimo è di 60mila euro e ne potranno beneficiare tutte le persone fisiche esercenti arti e professioni così come gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo del settore. Il credito d’imposta per la sanificazione, utilizzabile solo in compensazione, può essere inserito nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito.