Settore immobiliare: le stime del Bollettino di Bankitalia

Come se la passa il settore immobiliare nazionale? L’ultimo Bollettino Economico di Banca d’Italia sembra tracciare l’andamento di una lieve ripresa. E lo fa attraverso un’analisi condotta in base ai dati di OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate), di Istat, della stessa Banca d’Italia e delle elaborazioni sugli annunci presenti su Immobiliare.it, come spiegato in questo articolo.

Il 2020 si chiude in negativo, ma ci sono segnali incoraggianti

Il riferimento è soprattutto al quarto trimestre del 2020 che ha infatti registrato un recupero delle compravendite immobiliari, dopo i pensanti stop subiti in primavera e per parte dell’estate a causa della pandemia. Proprio l’andamento del primo semestre ha inciso pesantemente sul bilancio annuale, che riporta una flessione del 7,6%.

Un segnale positivo arriva poi dal fronte della domanda di abitazioni, che nel primo trimestre 2021 è rimasta elevata soprattutto nei comuni minori. A questo parametro si accompagna inoltre l’andamento dei prezzi delle case, che hanno continuato ad aumentare negli ultimi mesi del 2020 dell’1,6%. La crescita annua è stata pari, nell’insieme, all’1,9%.

Le prospettive per il futuro

Il Bollettino economico di Banca d’Italia porta inoltre l’attenzione su due temi fondamentali per la ripresa economica (e quindi anche immobiliare) del paese: gli sviluppi della pandemia e l’andamento della campagna vaccinale.

Come si legge nel report, “Secondo i nostri sondaggi, le imprese programmano di riprendere gli investimenti nella restante parte dell’anno. Le famiglie intervistate dalla Banca d’Italia indicano una graduale ripresa delle intenzioni di consumo, ma la propensione al risparmio resta elevata; la maggior parte del risparmio accumulato nel 2020, che è concentrato tra le famiglie meno colpite dagli effetti della pandemia”.