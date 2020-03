Spese condominiali: alcuni consigli per risparmiare

Ogni anno spendiamo circa mille euro per le spese condominiali: questo il calcolo di Anammi, l’Associazione Nazional-europea AMMinistratori d'Immobili. Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, in Italia circa il 20% delle famiglie si trova in difficoltà a corrispondere tale somma. La buona notizia, però, è che ci sono diversi modi per provare a risparmiare sul conto finale.

Efficienza energetica

Una delle voci più importanti nelle spese è il costo del riscaldamento centralizzato. Una buona soluzione può essere quella di rendere il condominio più efficiente dal punto di vista energetico. Si potrà così accedere anche al bonus condomìni 2020, che garantisce una detrazione pari al 65% ma può arrivare addirittura al 75% in caso di miglioramento di due classi di efficienza energetica.

Spese extra e ordinarie

Per quanto riguarda gli oneri quotidiani o settimanali, come il portierato o la pulizia delle scale, si possono scegliere imprese che offrono tali servizi a prezzi contenuti. Gli interventi extra, come i lavori di manutenzione, dovrebbero essere eseguiti ogni anno per evitare che un’eccessiva usura comporti poi una somma maggiore per riparare al danno.

Internet e altre spese

Sempre nell’ottica del risparmio, un’idea interessante può essere anche quella del Wi-Fi condiviso, che consente un abbattimento dei cosi anche del 40% rispetto a singoli contratti per i vari appartamenti. Mentre per il conto corrente condominiale si consiglia di scegliere l’istituto di credito che offra i maggiori servizi al minor costo, proprio come si farebbe per i propri risparmi.