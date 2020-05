Spese per la casa: quali sono detraibili con il 730?

Quali sono le spese per la casa detraibili in fase di dichiarazione dei redditi? Una breve guida pubblicata qualche giorno fa su Immobiliare.it ha raccolto le informazioni utili a tal proposito.

Le cose da sapere

Come ogni anno, all’avvicinarsi del periodo della dichiarazione dei redditi, in molti si domandano come poter modificare il 730 precompilato avendo così modo di risparmiare sulle tasse. Per ciò che riguarda le spese per la casa le buone notizie sono che, specialmente in alcuni casi come ad esempio per coloro che vivono in affitto, è possibile approfittare di alcuni sgravi. Vediamo quindi come fare.

Case in affitto o di proprietà

Coloro che hanno un contratto di locazione, cambiando anche residenza per motivi di lavoro, e un reddito non superiore ai 31.000 euro, possono ottenere delle agevolazioni in fase di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui invece nel 2019 si sia finalizzata una compravendita immobiliare a fronte della richiesta di un mutuo casa, i contribuenti potranno vedersi riconosciuta un’agevolazione fino a un massimo di 4.000 euro di interessi versati nel corso dell’anno per il finanziamento. Se si ha una casa di proprietà, un mutuo in attivo e il coniuge a carico è possibile detrarre tutte queste voci al momento della presentazione della dichiarazione.

Bonus e opere di ristrutturazione

Ricordiamo che il 730 prevede delle agevolazioni per coloro che hanno richiesto l’ecobonus o il bonus verde; nel primo caso si potrà suddividere la somma con il coniuge o con il convivente a patto che siano stati inviati all’Enea i dati sui lavori di ristrutturazione almeno 90 giorni prima della loro fine. Per il bonus verde, invece, è prevista un’aliquota del 36% per una spesa massima di 5.000 euro sostenuta per specifiche manutenzioni straordinarie. Anche i lavori di ristrutturazione prevedono delle agevolazioni, ma è possibile che il contribuente che si è fatto carico della spesa si renda conto di non poter contare sull’intera detrazione; anche in questo caso si potrà dividere lo sconto tra i conviventi, in modo da non perdere la somma.