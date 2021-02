Stallo nelle locazioni: colpiti mono e bilocali

La domanda per l’affitto di immobili per breve periodo sta vivendo un momento di stop. A risentirne di più sono i mono e i bilocali, soprattutto se ubicati nelle città turistiche o nei grandi centri urbani. Un problema che riguarda tutto il mercato immobiliare nazionale e interessa particolarmente il comparto della domanda di acquisto per investimento, che oggi risulta notevolmente ridotta, come si può leggere anche sul blog di Immobiliare.it.

Mono e bilocali, stop (momentaneo) agli investimenti

A partire da marzo 2020, il segmento delle locazioni è in stand by, naturalmente per effetto della pandemia. La domanda per investimento risulta quasi del tutto azzerata, mentre prima rappresentava addirittura il 15% del totale. Di questa situazione ha risentito anche chi aveva già acquistato appartamenti di piccole metrature, che sono da sempre ritenuti un buon investimento, e chi ha aperto un mutuo che sperava di poter affrontare grazie alle entrate del canone di locazione.

La conseguenza è che negli ultimi mesi l’offerta di mono e bilocali è cresciuta in modo importante e vede ora sul mercato anche occasioni interessanti. La speranza, ovviamente, è che si possa presto tornare alla situazione torni alla normalità pre-Covid.

Previsioni per la ripresa

Niente allarmismi, però: secondo gli esperti stiamo infatti vivendo un momento di stop temporaneo e gli acquisti sono destinati a ripartire già da quest’anno. Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi invece il futuro appare più incerto: ci sono ancora delle riserve sulla riduzione delle quotazioni per le case da affittare, tra chi lo ritiene uno scenario possibile e chi invece non lo considera probabile.