Stop al caldo con i climatizzatori smart

Il caldo è arrivato e, come tutti gli anni, in casa ci si pone il dilemma: aria condizionata sì o no? Tra le obiezioni mosse dai detrattori del climatizzatore ci sono il suo impatto sull’ambiente e sulla bolletta, il getto freddo che provoca malanni, la rumorosità e, quest’anno in particolare, anche il timore che possa diffondere virus e batteri. Ebbene, come spiegato in un recente articolo di Immobiliare.it, niente di tutto ciò si verifica con i moderni apparecchi disponibili in commercio.

Il nuovo climatizzatore è attento all’ambiente

I moderni dispositivi sfruttano gas refrigeranti ecologici come l’R32 che hanno un impatto molto minore sull’ambiente. Inoltre gli inverter, che sono gli split ormai più diffusi, si avviano alla massima potenza e poi la diminuiscono quando si avvicinano alla temperatura impostata. Questo sistema cosiddetto modulante consente di risparmiare energia elettrica, a tutto beneficio sia dell’ecosistema sia della bolletta. In tema di risparmio, inoltre, non dimentichiamo che i bonus fiscali disponibili (uno fra tutti l’ecobonus) offrono agevolazioni a chi vuole installare un nuovo impianto.

No alle correnti di aria fredda e alle muffe

Tra i vantaggi dei nuovi apparecchi ci sono poi la presenza di sensori 3D e di migliaia di microfori che individuano la posizione delle persone e distribuiscono di conseguenza il getto dell’aria in modo omogeneo, senza creare correnti gelide e malsane in alcuni punti. Molti dispongono anche di sistemi di purificazione che eliminano muffe, cattivi odori e allergeni e possono essere connessi con i sistemi di gestione intelligente della casa. Infine, una volta raggiunta la temperatura scelta rallentano il motore, risultando di conseguenza estremamente silenziosi.

Attenzione alla potenza

Solo scegliendo con attenzione la tipologia più adatta di condizionatore potremo notare davvero un notevole risparmio in bolletta. Tra i fattori da valutare, lo spazio in cui installarlo (da cui dipenderà la potenza refrigerante della macchina), la qualità degli infissi, l’altezza e l’isolamento del soffitto, il numero delle persone che abitano nella casa.